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自衛隊戰機疑故障 傾斜停在日本那霸機場跑道
日本自衛隊一架戰鬥機今天下午1時過後，停在沖繩縣那霸機場第2跑道上。根據日媒拍到的畫面，這架飛機以左側機翼觸地的方式停在跑道上，疑似是F-15戰機。
日本放送協會（NHK）在那霸機場設置的攝影機拍到有多輛航空自衛隊的消防車停在這架戰機旁邊，像是自衛隊員的人員正在確認飛機。
相關人士透露，可能是戰機輪胎附近發生故障。
那霸機場事務所表示，受到這起事件影響，那霸機場兩條跑道之中，第2跑道封閉，第1跑道仍開放客機起降。
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