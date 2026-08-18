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美學者曝習近平犯台儀表板！11項指標亮紅燈 明年8月前動手機會升高

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平5月15日與美國總統川普在北京中南海花園會晤。路透
中國國家主席習近平5月15日與美國總統川普在北京中南海花園會晤。路透

美國政治學者莫凱歌17日在美國防務雜誌「國家利益」發表專文，以「美國彈藥枯竭如何置台灣於風險」為題指出，美國對伊朗戰爭消耗大量彈藥，增加中國大陸國家主席習近平在2027年8月前對台採取軍事行動的理由和可能性，對美台而言是一記警鐘。他說，如果把習近平是否對台動武的決策條件想像成一面儀表板，在伊朗戰爭前，13項關鍵指標已有11項亮起紅燈，直指北京時間不多，對台動武宜早不宜遲，未來一年內反而是較有利的機會窗口。

另外2項可能讓北京暫時踩煞車的因素，分別是解放軍戰備與中國經濟。解放軍準備愈充分，行動成功率愈高；中國正面臨銀行風險、青年失業及貿易摩擦等經濟壓力，使習近平對近期動武更加謹慎。

莫凱歌（Gregory J. Moore）是華府智庫「國家嚇阻戰略研究所」資深研究員，他在文中指出，習近平料將在2027年8月的中共黨代會前的北戴河會議尋求再執政5年；若在此之前拿下台灣，可望說服取得中共高層支持。

莫凱歌進一步以儀表板作為比喻，盤點哪些因素可能促使習近平提前出手，全部13項關鍵指標中，有11項顯示北京的機會窗口正在關閉。

首先是台灣內部趨勢。台灣民眾的身分認同持續遠離中國，認同自己是台灣人的比例不斷升高；加上民進黨至少執政至2028年且民調仍居優勢，北京可能認為，愈等下去，台灣政治與社會只會愈不利中國。

而中國人口持續減少，長期將壓縮適齡作戰人口，增加維持強大軍力的難度；若對台行動比預期更久，這項劣勢的影響也更顯著。

半導體也是關鍵。台積電最先進晶片仍在台灣生產，但未來2至5年更多高階產能將移往美、日、德；加上美國限制先進晶片輸中，北京愈早掌握台灣半導體產能，戰略價值愈高。

軍事方面，美國對台支持與軍事合作持續升高。拜登曾公開承諾防衛台灣，川普對台軍援金額則超越歷任總統；目前美台尚未大規模聯演，互通作戰能力也未成熟，北京拖得愈久，台灣防衛與美台合作可能愈完整。

中國目前在反艦極音速武器方面享有一定優勢，但隨著美國反制能力提升、並部署更多自家極音速武器，這項優勢逐步縮小。

莫凱歌並指出，美中關係持續緊張，降低北京因台灣問題與美國爆發潛在戰爭的代價；邏輯上來說，美中關係良好時，雙方爆發衝突的代價反而較高。考量美國對委內瑞拉、伊朗甚或古巴等中國友好國家採取軍事行動，讓未來幾年美中關係難有樂觀前景。

與此同時，習近平對美國意圖的看法也愈來愈負面。若北京認定華府敵意升高，未來更可能支持台灣獨立、協防台灣甚至直接介入台海，且美中關係難有改善，習近平可能認為愈早解決台灣問題愈有利。

綜合前述有11項指標顯示北京的機會窗口正在關閉，如今美軍大量消耗攔截飛彈、巡弋飛彈、無人機等先進武器，又多亮起一盞紅燈。這些是美國一旦介入台海、以海空力量協防台灣時最需要的彈藥，且補充庫存恐需2至3年。

該文最後強調，這並非先知式的預言，無意斷言習近平必定在2027年年中前入侵台灣。究竟是否動武，只有上帝和習近平本人知道，甚至習近平自己可能都還沒有答案，但種種指標對任何希望防衛台灣或嚇阻中國的美國與台灣人士而言，是一記警鐘。

習近平 伊朗

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