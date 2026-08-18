川普縮減美韓軍演 日澳防長齊表達對北韓憂慮

在美國總統川普下令縮減美韓軍演規模後，日本防衛大臣小泉進次郎今天強調美日韓三邊安全合作對區域穩定「至關重要」，澳洲防長馬勒斯則表示，澳方「高度關切」北韓核子計畫。

法新社報導，小泉進次郎目前正在澳洲訪問，他強調日本與美國及鄰國南韓維持安全合作的重要性。

小泉進次郎說：「日本正面臨戰後時代最嚴峻且複雜的安全環境，日、美、韓三國的合作對本地區的和平與穩定至關重要。」

日澳在坎培拉（Canberra）舉行會談；而數小時之前，川普發文表示自己與北韓領導人金正恩關係良好，並批評南韓未協助美國對抗伊朗，並下令縮減美韓軍演規模。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在被問及川普的言論時表示，澳洲對於北韓的核子計畫及飛彈計畫「非常擔憂」，並且一貫強調這一點。

馬勒斯補充：「我認為我們當前所處的世界充滿諸多挑戰…其中，北韓就是造成不少挑戰的主因。」