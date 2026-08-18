尚比亞總統大選計票出爐 希奇萊馬得票6成連任

尚比亞選舉委員會今天宣布，總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）在上週舉行的總統大選中，以60%的得票率成功贏得連任；不過批評人士指出，這場選戰受到政府嚴密控制。

法新社與路透社報導，盛產銅礦的尚比亞於13日舉行大選，投票過程大致平和，但選前籌備階段卻因反對派指控遭到恐嚇、逮捕、暴力以及選舉違規等情事而蒙上陰影。

這項選舉結果符合外界普遍預期。自2021年執政至今的希奇萊馬面臨13名挑戰者的激烈競爭，其中以首度角逐總統寶座的前省級部長蒙杜比萊（BrianMundubile）為主要對手。

尚比亞選舉委員會主席札洛米斯（MwangalaZaloumis）表示，現年55歲的蒙杜比萊獲得近38%的選票。

勝選結果公布後，現年64歲的希奇萊馬透過聲明表示：「對於大家交付給我們的信任，我們深感謙卑。」

希奇萊馬補充說：「對於那些更青睞對手理念的公民，我們聽到了你們的聲音，我們將繼續為大家服務。」

蒙杜比萊昨天指控計票過程存在違規情事，並在未提供證據的情況下聲稱記錄結果的文件遭到篡改，嚴重影響計票的「公信力」。

蒙杜比萊在社群媒體發布的影片中指出：「還有指控稱南部省（Southern Province）的官員面臨修改數據的壓力，據傳部分溝通是透過地方政府架構進行的。」

選舉委員會14日因接獲選務人員遭受暴力對待及選票疑似遭竊的通報，一度暫停計票約6小時，引來外界批評。

包括歐洲聯盟（EU）在內的國際觀察團表示，暫停計票恐損及整個選舉過程的公信力與選民信心。

牛津經濟研究院（Oxford Economics ）非洲分部昨天指出，包括逮捕行動在內、圍繞著這場選舉的相關事件，已「對選舉結果的公正性引發嚴重質疑」。