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日本譴責普丁訪千島群島 俄外長回批逾越得體分際
俄羅斯總統普亭近日走訪與日本有主權爭議的千島群島，日本譴責並召見俄國大使表達抗議。莫斯科今天也召見日本大使予以反制，外長拉夫羅夫並批評日方言論「逾越得體分際」。
法新社報導，普亭（Vladimir Putin）日前視察庫頁島（Sakhalin）後，走訪千島群島中的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup），引發日本譴責並召見俄羅斯大使抗議。日本向來亦主張擁有此群島主權，並以「北方領土」或「北方四島」稱之。
莫斯科今天召見日本大使武藤顯以回應日本譴責。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，日本官員批評普亭的訪問已「逾越得體分際」。
拉夫羅夫告訴記者：「我們已召見（日本）大使」，但日本先前表示武藤無法立即前來。
拉夫羅夫說：「我們得到的說法，一會兒是（武藤）人不在莫斯科，一會兒是他身體不適，我們不太清楚實際情況。」
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）稍後告訴國營的塔斯社（TASS），拉夫羅夫發表相關評論後，這名大使「突然感覺好轉」並將於明天前來。
拉夫羅夫表示，召見大使旨在說明「日本領導層作為」，以及大使於「駐在國應有的行為分際」。
自2022年俄羅斯與烏克蘭全面衝突爆發以來，日俄關係持續惡化。日本與其他七大工業國集團（G7）成員共同制裁俄羅斯，並提供烏克蘭資金與非致命性防衛援助。
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