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批評俄侵略烏克蘭 俄反對派施洛斯伯格遭判11年
俄國法院今天將知名反對派政治人物施洛斯伯格（Lev Shlosberg）判處11年徒刑，罪名是批評莫斯科在烏克蘭的軍事行動。
現年63歲的施洛斯伯格，在克里姆林宮2022年出兵烏克蘭、大舉鎮壓異議聲音之際，仍選擇留在俄國的極少數反對派之一。
位於俄國西北部北斯哥夫（Pskov）的法院，判決這位「蘋果黨」（Yabloko）副主席「公開貶損俄羅斯聯邦軍隊」，判處11年又1個月有期徒刑。
蘋果黨創辦人雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）和黨主席雷巴科夫（Nikolay Rybakov）形容此一判決是「現代俄羅斯司法崩壞的悲劇」，並說蘋果黨將循一切法律途徑，爭取撤銷施洛斯伯格的判刑。
蘋果黨是俄國境內唯一仍在運作的反戰政黨，在上週被禁止參加9月的國會選舉，目前正在上訴中。
國際特赦組織（Amnesty International）表示，施洛斯伯格這場「任意審判與判刑，顯然是打壓他的和平主張與言論自由。」
施洛斯伯格一再呼籲俄國，別再攻打烏克蘭，他也因參與一場有關戰爭的線上辯論，及轉發相關批判文章而被起訴。
這位長年反對克里姆林宮的政治人物，自2014年俄國吞併克里米亞以來，便一直譴責莫斯科在東烏克蘭的行動。
凡批評莫斯科在烏克蘭軍事行動，在俄國一律視為犯罪，有關「詆毀」軍隊、散播「假消息」等行為，最高可判15年徒刑。
法新社報導，俄國總統普丁（Vladimir Putin）的大多數反對者，如今不是身亡、就是入獄或流亡海外。
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