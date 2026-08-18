川普為金正恩縮減美韓軍演？ 專家批：平壤沒有諾貝爾獎

美國總統川普16日表示，要全面取消被他稱為昂貴且具挑釁的美韓聯合軍演已經太遲，但他在距離軍演開始只剩一天時指示五角大廈「大幅縮減」規模。此舉遭到美國民主黨人嘲諷，也引發其他盟友擔憂，而這些盟友原本就對川普過去願意拋開長期防務承諾的態度感到憂心。

國會山莊報17日以「川普對韓舉動震撼外交政策圈」為題報導，「乙支自由護盾」軍演是美韓共同防禦條約的重要一環，目的是保護首爾免受平壤可能的侵略。儘管這並非川普第一次批評這項軍演，但他在真實社群發文宣布縮減美韓聯合軍演時，還痛批首爾拒絕協助美國對伊朗的戰爭，更是雪上加霜。專家指出，川普縮減軍演恐進一步疏遠重要盟友與夥伴，並在此過程中降低美國的安全。

智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「弱化美韓軍事演習是一項冒險之舉，會降低聯軍戰備能力，並讓美軍面臨風險，卻沒有為美國帶來任何實質好處。」

蒙哥馬利表示，川普「似乎不了解北韓是『壞人』陣營的一員」。他補充：「北韓每天都在威脅美國的重要盟友與貿易夥伴，也就是南韓和日本。金正恩不是美國的朋友，無法跟他講道理，而且他不會放棄核武。平壤沒有諾貝爾獎。」

外部觀察人士指出，川普顯然對美國重要盟友在伊朗戰事上缺乏支持感到挫折。哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）表示：「川普現在顯然滿腦子都是伊朗，而且很明顯，他對那些被他要求提供協助、卻拒絕他的美國夥伴與盟友仍然感到不滿，南韓就在這份名單上。」

索博利克也表示，川普長期以來一直認為，南韓在承擔約2萬8500名駐韓美軍方面做得不夠，最明顯的例子就是他第一任期曾試圖將美軍撤出南韓。他認為，川普這種不信任不只針對南韓，也包括對美國駐軍實際價值的懷疑，使雙方關係「並不是處於很好的狀態」。他說：「這肯定會加深南韓人原本就對美國，尤其是對川普抱持的疑慮。」

民主共和兩黨國會議員也對川普縮減軍演表達不滿。美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）表示，川普過去就曾考慮取消或縮減與南韓的軍演，希望在第一任期藉此推動美朝談判取得進展，但最終沒有成功。卜大年說：「所以，當川普思考朝鮮半島時，這件事幾乎一直都放在他心上。」

南韓似乎希望改善兩韓關係，並希望川普有能力做到這一點。南韓總統李在明一直敦促川普促成與金正恩直接對話，以緩和朝鮮半島緊張局勢。不過，卜大年認為，縮減軍演「傷害美國、傷害美韓聯盟，也傷害嚇阻力」，而促成與金正恩對話的方法也不是縮減軍演。

卜大年表示：「縮減與南韓的演習計畫，我們什麼也得不到。」並補充，這「肯定會看起來像是一種讓步，即使這並不是採取這項行動的主要目的。」

不過，也有人認為縮減軍演具有戰略考量。智庫「國防優先」（Defense Priorities）軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）稱此舉「既有必要，在戰略上也很明智，並符合美國利益」。

她在聲明中表示：「五角大廈數十年來一直主張，美國與南韓的軍事演習能推進多項目標，包括嚇阻北韓與中國的侵略、促進區域穩定，以及讓美國和南韓士兵做好準備，以便在突發狀況下協同作戰。現實是，幾乎沒有證據顯示雙邊演習有助於實現上述任何一項目標，事實上似乎產生了反效果。」她並補充，這些軍演「在美國資源與戰備能力都日益不足之際，仍不必要地消耗兩者」。