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歐盟緊縮難民政策 英用AI鑑定年齡

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
歐盟與德國正推動更嚴格的難民庇護體系，而英國則是引進AI臉部識別技術來鑑定移民年齡。（Photo by Salah Darwish on Unsplash under C.C License）
歐盟與德國正推動更嚴格的難民庇護體系，而英國則是引進AI臉部識別技術來鑑定移民年齡。（Photo by Salah Darwish on Unsplash under C.C License）

歐洲難民將何去何從？歐盟與德國正推動更嚴格的難民庇護體系，包括在境外建立收容中心以及縮減人道援助，而英國則是引進AI臉部識別技術來鑑定移民年齡。專家強調，儘管全球流離失所的人數持續攀升，但數據顯示抵達歐洲國家的難民數量正在顯著下降。

全球難民危機報告

德國之聲》報導，根據《2026全球難民危機》報告，學者們對歐盟收緊移民政策及建立境外遣返中心的趨勢表示深切擔憂，認為這將危害對弱勢群體的法律保障。

儘管全球流離失所人數已超過一億，但數據顯示進入德國與歐洲的難民數量實際上正顯著下降，甚至有數百萬烏克蘭人選擇回鄉。

事實上，歐洲各國政府因採取孤立主義立場，不僅大幅削減了對聯合國及人道救援的預算支持，還停止了針對阿富汗等地區的安置計畫。此外，敘利亞因基礎設施廢墟與政治迫害風險，短期內根本不具備讓難民大規模回歸的條件。

英國AI臉部識別

衛報》報導，英國政府計劃2027年引進AI臉部識別技術來鑑定移民年齡，但卻引發人權團體強烈批評。專家與慈善機構警告，該系統存在種種偏見，導致特定地區的兒童恐被誤判為成人，將面臨與成人混住及被拘留或遣返的極大風險。

英國廣播公司》指出，內政部與科技公司簽署合約開發此工具，目前該系統已進入測試階段，作為輔助官員判斷身份的額外工具，盼能有效減少對資源的濫用並強化邊境安全。然而，由於這項技術尚未成熟，恐剝奪弱勢兒童應得的法律保護與安置支援。

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