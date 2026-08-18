美神盾艦「班福德號」被爆南海故障漂4天！近年曾通過台灣海峽

華盛頓郵報17日報導，美軍勃克級神盾驅逐艦「班福德號」7月底在南海執行任務期間發生系統故障，全艦停電並失去動力，在海上漂浮長達4天，期間廚房、廁所、淋浴間及空調通通無法使用，飲用水供應也受到影響。美國海軍並未回應為何直到現在才公開這起事件。

班福德號（USS Benfold）隸屬「華盛頓號」（USS George Washington）航空母艦打擊群，這支原本部署印太、肩負嚇阻中國大陸可能對台灣、菲律賓或日本發動攻擊的航艦戰力，如今正調往中東接替「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群。

美國海軍第7艦隊發言人科默（Matthew Comer）表示，班福德號7月24日在印太地區執行例行任務期間，發電機故障，造成全艦斷電並失去動力，所幸沒有官兵受傷；正調查故障原因。

班福德號當時正隨華盛頓號在南海活動，並曾參與訪問越南及相關例行任務。

停電期間，班福德號不僅沒有空調，艦上廚房、廁所及淋浴設施全部停擺，飲用水供應同樣受到影響。科默並未說明確切地點，不過氣象紀錄顯示，7月底南海白天平均氣溫約為攝氏32至37度。

同行的飛彈巡洋艦「史莫斯號」（USS Robert Smalls）向班福德號官兵提供餐食，之後美國海軍委託拖船將故障軍艦拖往菲律賓蘇比克灣。

班福德號7月28日抵達蘇比克灣後展開維修，兩天後恢復供電，所有維修工作於8月7日完成。該艦8月8日離開蘇比克灣，當時工程、作戰及官兵支援系統均已恢復正常，隨後前往日本橫須賀進行原定的港口訪問，並於17日離開橫須賀。

班福德號於1991年建造，是美軍較早配備神盾戰鬥系統的驅逐艦之一，2011年曾斥資3200萬美元升級機械、電力及艦上設備，2013年再強化神盾飛彈防禦與協同作戰能力。

班福德號自2021年起，多次在南海執行航行自由行動，包括航經南沙、西沙群島爭議海域。根據公開紀錄，最近一次曾在2022年7月19日通過台灣海峽。

CNN報導引述分析人士指出，這起事件凸顯美國海軍在伊朗戰爭與全球多線任務壓力下，兵力正日益捉襟見肘。