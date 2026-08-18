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李在明強調乙支軍演為保護國民 無意升高緊張局勢
韓國總統李在明今天主持乙支國家安全保障全體會議時表示，韓美聯合軍演應成為能在緊急事態下保護國民、國家安全的實質演習，也強調並非敵視特定對象，無意升高緊張局勢。
韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）從昨天開始，青瓦台首席發言人姜由楨今天書面簡報表示，李在明主持乙支國家安全保障會議（NSC）全體會議，為因應戰時狀況，檢視國家執行總體戰的能力，以及各機關轉換至戰時體制的程序、應採取措施等。
李在明表示，打造「不需要衝突的和平」比什麼都重要，但由於也有必要為最壞情況做好準備，因此要求舉行乙支軍演時，應成為能在緊急事態下保護國民、保障國家安全的實質性演習。
李在明也強調，乙支演習具有保護韓國國民生命與安全的防禦性質，無意藉此攻擊北韓或升高朝鮮半島緊張局勢，「乙支演習的基本目的並非敵視特定對象，而是守護韓國國民安全、和平的日常生活」。
李在明指示，不應只是按照過去的方式重複進行乙支演習，而應反映近期戰爭樣態，準備符合現實、以國家總體戰層級進行的實質性應變演習，建立無論發生任何情況都能保護國民的應變態勢。
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