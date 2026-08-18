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港媒：美防長惹川普不滿快丟官 1美官員稱台灣非核心利益令中方印象深

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。路透
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。路透

香港南華早報18日引述多名消息人士透露，美國總統川普不滿伊朗戰爭僵滯，國防部長赫塞斯瀕臨丟官，可能牽動美中正值10多年來最佳的防務關係。不過，美方消息人士點名國防次長柯伯吉長期主導對中磋商，能延續兩軍交流；且柯伯吉令中方印象深刻，他曾稱台灣並非攸關美國存亡的核心利益。

多名消息人士稱，伊朗問題陷入僵局，遲遲未能取得實質突破，使得川普感到不滿，加上「林肯號」等一連串負面報導，「赫塞斯的官位岌岌可危」。

報導指，這項不確定性正值川習會後美中防務改善之際。一名熟悉美中軍事交流的消息人士形容，川普第二任內，美中軍方在幾乎所有層級都有接觸，目前雙方關係是10多年來最佳。

川習會後數周，赫塞斯表示，美中關係「比多年來任何時候都更好」，雙邊建立建設性關係的共識也延伸至兩國軍方。7月，美國高層在華府會晤中國外交部副部長馬朝旭，五角大廈主管中國大陸、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）稱，兩軍溝通「比多年來更為緊密」，並表示在赫塞斯領導下，美方正積極修復一度中斷的兩軍溝通管道，且取得穩定進展。

復旦大學國際問題研究院教授趙明昊表示，川普可能需要「有人為伊朗戰爭負責」，而美國期中選舉前進行內閣改組也很常見。他指出，赫塞斯曾在馬來西亞及川普訪中期間與中國國防部長董軍會晤，若遭撤換，勢必影響中美兩軍溝通，新任防長也需要重新建立關係的過程。

不過，美方消息人士認為，即使赫塞斯離任，也未必打亂兩軍關係。國防次長柯伯吉一直主導相關磋商，並定期與中國國防官員會面，7月也曾與馬朝旭「深入」交換意見。

消息人士透露，中方官員對柯伯吉印象深刻；柯伯吉過去曾表示，台灣並非攸關美國存亡的核心利益。

另一名消息人士形容，目前美中軍事接觸「非常良好」，只要赫塞斯的繼任者並非對中鷹派，對兩軍交流的影響可能有限。

趙明昊也認為，只要柯伯吉留任，美中軍事交流仍可延續；目前雙方工作層級對話已恢復，川習建立戰略穩定關係的共識，也意味著兩國將持續強化防務交流。

政治新聞網站POLITICO引述4名知情人士透露，中國國家主席習近平預計9月23日抵達美國，並於9月24日與川普會晤，不計畫出席9月22日展開的聯合國大會。

川普 伊朗

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