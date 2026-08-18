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媒體：英製無人機供烏襲俄 莫斯科警告英國將付代價

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

莫斯科（Moscow）今天警告英國，若英製無人機提供給烏克蘭，用來深入攻擊俄境，英國將「付出代價」。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，英國兩家企業製造的無人機供應給基輔（Kyiv），用來襲擊俄國境內軍事與工業目標。莫斯科於是提出上述警告。

俄羅斯駐倫敦大使館發出聲明，指控英國成為襲擊俄國的「共犯及同謀」，並稱英方「明知故犯，卻選擇讓局勢升級」。

聲明表示：「英國介入衝突的程度越深，對基輔『恐怖主義機器』的支援越大，所要付出的代價就越高。」

根據星期日泰晤士報報導，涉及供應無人機的是英國航太系統公司（BAE Systems）的子公司；而另一家企業，該報以安全為理由並未揭露。

英國國防部尚未立即回覆法新社的置評要求。

自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，英國一直是烏克蘭最有力的支持者之一，已承諾提供約250億英鎊的援助，其中包括160億英鎊的軍援。

近期烏克蘭加強對俄本土遠程攻擊，而莫斯科也持續以飛彈及無人機，擴大對烏克蘭首都基輔的攻勢。

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