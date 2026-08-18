巴西總統選戰開跑 魯拉與波索納洛之子各展政治傳承

巴西2026年總統大選正式開跑。現任總統魯拉與前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐·波索納洛選戰首日分別在聖保羅與里約熱內盧登場。兩人皆選擇具有高度象徵意義的傳統陣地，以強烈的情感動員與政治傳承宣告選戰開打。

根據CNN巴西新聞網分析，尋求連任的魯拉（LuizInácio Lula da Silva）選擇在聖保羅都會區的聖貝爾納多-杜坎普（São Bernardo do Campo）造勢。當地是他1979年身為工會領袖發表演說的舞台，被視為所屬工黨（PT）的發祥地。魯拉現場播放寫給「1979年自己」的信件，並向已故妻子、現任妻子姜嘉（Janja）及母親致敬，展現莫忘初心的態度，並意在拉攏女性選民。

另一方面，代表保守派陣營的佛拉維歐（FlávioBolsonaro）則鎖定里約熱內盧的柯帕加巴納海灘（Copacabana）—右翼支持者傳統集會聖地。佛拉維歐特地穿上防彈背心登場，背後播放父親波索納洛的錄音訊息，強力連結其父2018年遇刺的政治記憶。分析指出，佛拉維歐以「繼承者」姿態登場，試圖將自身政治資歷的不足轉化為謙遜與家族延續的形象。

BBC巴西新聞網報導指出，兩大陣營首日皆未提出具體的未來政策藍圖，而是高度聚焦於歷史符號與情緒號召：佛拉維歐主打治安議題，將犯罪組織比擬為恐怖分子；魯拉則強調巴西稀土資源的國家自主性，宣誓拒絕交由外國掌控。

在柯帕加巴納造勢現場，有支持者揮舞美國國旗，佛拉維歐宣稱自身最具備與華府談判的能力；魯拉則以「堅守國家主權」回擊。佛拉維歐在演說中公開批判最高法院，顯示行政與司法權的緊張關係將成為本屆大選的另一主軸。

此外，兩大陣營目前均將女性與福音派選民視為關鍵決勝族群。而魯拉是否出席23日由Band電視台舉辦的首場電視辯論，目前仍未決定。分析人士認為，兩位主要候選人在選戰首日皆選擇「召喚過去」而非「描繪未來」，顯示巴西社會的政治極化現象短期內仍難以化解。