紐時：中國輸出AI數據 北京論述影響全球知識體系

「紐約時報」今天報導，中國對外輸出低成本人工智慧模組，對開發中國家具有吸引力。具中國特色的數據隨著AI科技擴大，外界憂心官方宣傳與北京論述也隨之進入全球知識體系。

紐約時報（New York Times）17日報導，人工智慧ChatGPT早期推出時，北京研究員曾測試聊天室處理中文問題的能力，當時籃球明星姚明成了美國職籃首個女性華人球員，西遊記與紅樓夢也分不清楚。

北京理工大學研究員2023年發表研究報告，指ChatGPT製造大量對中國的偏見論述，不迴避也不拒絕回應中國政治問題。ChatGPT至今已推出許多版本，不清楚現在的答案與過去有何不同。這凸顯中國打造人工智慧強權要面對的問題，形塑未來的AI系統大多以英文資料打造，但在中國眼中這是西方模式。

分析師指出，對中共來說AI資訊不平衡是戰略弱點，在人權與台灣地位等議題上，西方觀點可能佔上風。為解決大數據落差，北京希望全球訓練AI的文字、影像與影片等數據上，成為領先供應者。

年初中國國家數據管理局公布，2028年底前成為大數據強權的藍圖，計畫建議在科研、製造與汽車產業等20多項領域，建立對全球公開的高品質大數據模組，在上海世界人工智慧大會承諾，對數十個開發中國家提供數據，並公布官方實驗室與國營媒體的資訊供全球下載。

分析師表示，中國有2個目標，吸引更多中國版AI使用者，及減少與美國在高品質訓練數據上的落差。

北京視AI為優先關鍵戰略科技，必須與美國齊頭並進並帶動中國經濟，人工智慧實驗室需要更複雜優質的數據資料。表面看來這不是問題，中國有大量數據，政府擁有大規模監控系統，數億人使用本地數位平台，但資料散布在個別機構與企業，導致研究室模組可用數據不足。

相較之下，美國業者數據的問題較低，資料供應商如Mercor與Scale A1，不僅聘用員工處理車輛及不同事物的影像，還招聘數學家與律師協助訓練提升AI成熟度。中國國家資料管理局為趕上進度，也從廉價人工標註轉向「專家型數據標註」，要求大學發展資料標註課程，鼓勵社會新鮮人投入數據標註職務。

中國對外輸出大數據將擴大中共宣傳影響力，壓制北京不悅的資訊。澳洲戰略政策研究所（AustralianStrategic Policy Institute）數位研究員柯維爾（AlexColville）表示，問題在於極權國度將掌控AI聊天室內的價值觀。

學者近期在科學雜誌「自然」（Nature）發表研究指出，中國官方論述快速進入訓練美國ChatGPT與Claude等平台的模組，研究員提問「中國是專制國家」、「習近平是好領導人」，中文回應遠較英文版本傾向北京論述。

大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員狄博（Kenton Thibaut）指出，北京致力營造低成本「中國特色AI」模組，功能接近美國巨資開發的平台，這對開發中國家使用者具有吸引力，中國AI模組在這些國家已有重大進展。