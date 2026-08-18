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川普縮減美韓軍演規模 稱金正恩已回應對話要求

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普指示五角大廈縮減美韓聯合軍事演習規模，他今天表示，北韓領導人金正恩已回應他近期釋出的對話善意，並再次談及他與金正恩的關係。

法新社報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室告訴媒體，透過與金正恩的關係，他讓局勢「安全許多」。川普第1任期內曾與金正恩會面3次，但第2任期至今尚未與他會面。

記者問到自川普去年重返白宮後，金正恩為何迄今未回應他的對話要求時，川普說：「你怎麼知道他沒有回應？」

而在記者進一步追問金正恩是否有回應時，川普回答：「是的，他已回應。」

至於與金正恩的對話進展到何種階段，川普表示「非常正面」，但未透露更多細節。

川普接著再次稱讚金正恩，並說兩人關係有助於降低緊張。

川普說：「你看，實際上，我正讓局勢變得安全許多。金正恩一直對我非常尊重。我了解他，他也了解我。」

川普在讚揚擁有核武的北韓領導人之際，也批評重要盟友南韓未協助美國對抗伊朗。川普表示，美國對伊朗的戰爭是為了阻止德黑蘭取得核子武器。

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