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挪威國王罹患溶血性貧血 住院治療請病假兩周

中央社／ 奧斯陸17日綜合外電報導

挪威王室宣布，高齡89歲的國王哈拉德五世（Harald V）罹患溶血性貧血而在今天住院治療，並請病假兩周。

法新社報導，挪威王室指出，哈拉德五世罹患溶血性貧血；這是一種紅血球遭快速破壞而引起的疾病，會出現臉色蒼白、疲勞、呼吸困難等症狀。

挪威王室透過聲明表示，「國王近幾周一直接受可體松（cortisone）治療」來對抗這種疾病。

聲明還提到，這種治療方法會導致身體水腫，需要住院照護。

挪威國王哈拉德五世於1991年登基，但近年來飽受健康問題困擾，因此減少了公務活動。

國王 王室 挪威

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