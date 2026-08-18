挪威國王罹患溶血性貧血 住院治療請病假兩周

美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習，理由是避免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這項決定與南韓拒絕在伊朗戰爭中協助美國有關。目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商。事實上，這並非川普首次對美韓軍演抱持負面態度，他第一任期的2018年，就曾在與北韓領導人金正恩直接談判後喊卡演習。

2026-08-18 00:10