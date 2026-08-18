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美媒：習近平9月訪美與川普會談 無意參加聯合國大會

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

政治新聞媒體Politico今天報導，中國國家主席習近平9月訪美將在華府與美國總統川普（Donald Trump）會面，不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

報導引述4名熟悉習近平行程的人士透露，習近平預計9月24日在華府與川普會面，但無意參加9月22日開始的聯合國大會一般性辯論。

習近平這次訪美行程將僅限於9月24日與川普會面。

其中一名因外交敏感性而要求匿名的知情人士表示：「習近平可能於9月23日晚間抵達美國，他不會參加聯合國大會，並於25日離境。他實際上只有24日在白宮進行一天的會談。」

報導表示，美國國務院將相關詢問轉交白宮。白宮發表聲明確認習近平將於9月24日訪問白宮，但拒絕就習近平在美期間的其他可能行程發表評論。

華府外交圈先前曾廣泛推測，習近平可能會利用出席聯大的機會，宣揚中國和平發展的國際倡議，藉此與美國持續對伊朗發動的戰爭形成對比。

一名駐華府的歐盟外交官表示：「當9月24日高峰會日期最初公布時，人們就指出，中方提出這個日期可能是為了讓習近平也能前往紐約參加聯大。」這名外交官還說，駐紐約外交官也注意到，北京尚未向紐約派遣先遣小組，而這通常是習近平出訪前的準備工作。

中國駐美大使館和美國駐聯合國代表團均未回應置評請求。

習近平上一次親自前往紐約並在聯大發表演說是在2015年，當時是為了紀念聯合國成立70週年。2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期間，習近平曾透過視訊向聯大發表演說，並在演說中間接提及美軍1個月前撤離阿富汗的失敗，藉此向發展中國家推銷以中國經濟發展模式為核心、非美國主導的世界新秩序。

習近平 川普 訪美

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