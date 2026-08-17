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川普縮減美韓軍演規模 民主黨參議員批荒謬草率
針對美國總統川普下令縮減與盟友南韓的軍演規模，聯邦參議院軍事委員會民主黨籍首席議員利德今天表示，川普此舉「荒謬」且「草率」。
美韓軍演定於今天登場，川普昨天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已下令五角大廈縮減「不適當且具敵意」的美韓軍演，因為他與北韓領導人金正恩保持「良好關係」
川普還發文指出，南韓拒絕與美國共同推動伊朗「去核化」。
對此，利德（Jack Reed）今天在聲明中表示：「這是川普總統及其混亂政府做出的又一項荒謬、草率決定。」
他指出：「當川普總統為了討好獨裁者而縮減軍事演習，或因南韓拒絕加入他發動的戰爭而懲罰該國時，我們所有盟友和對手都會認為，美國的承諾是可以討價還價。」
利德還稱這項決定是金正恩的「宣傳勝利」，同時也是對南韓的懲罰，「原因無非是川普的自負」。
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