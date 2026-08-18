聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：南韓投資未到位 川普用軍演借題發揮

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
南韓高麗大學學生會今年2月在美國駐韓使館前抗議高關稅。歐新社
南韓高麗大學學生會今年2月在美國駐韓使館前抗議高關稅。歐新社

美國與南韓十七日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習以免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這與南韓拒絕在伊朗戰爭協助美國有關。彭博報導，目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商，但凸顯川普對南韓的不滿。

彭博經濟研究分析師法拉指出，這次縮減軍演的理由較不明確。和川普第一任期相較，如今金正恩在俄羅斯支持下處於更有利位置，迄今也幾乎沒有展現與美方接觸的意願。法拉認為，川普臨時要求調整軍演，更可能反映對首爾的不滿，包括南韓對美投資承諾進展不如預期，以及不願支持美國對伊朗的戰事。

南韓先前在貿易談判中承諾投資美國三千五百億美元，但遲遲未提出具體計畫，已引發部分川普政府官員不滿。ＹＴＮ報導，南韓產業通商部長金正官十七日正訪問華府，將與美方討論對美投資，解決部分主要癥結，預計八月底公布第一個投資項目。

美國即將依據貿易法第三○一條公布產能過剩關稅措施，雙方料將討論追加關稅，南韓也憂心相關稅率恐突破美韓貿易談判商定的百分之十五。

美韓關係的另一個變數是軍費分擔。川普長期抱怨美國維持駐韓美軍的經費過重，認為南韓應為駐紮當地的二萬八千五百名美軍承擔更多費用。在他第一任期間，曾指責南韓在軍事防衛上「占美國便宜」，甚至要求首爾每年支付高達五十億美元。在二○二四年總統選戰期間，他又提出南韓應支付高達每年一百億美元。

拜登政府隨後與南韓達成五年協議，首爾每年為駐韓美軍分擔約一點五二兆韓元（約十一億美元）。

華府智庫史汀生研究中心專案負責人陶恩認為，川普縮減美韓軍演，可能試圖改善與北韓領導人金正恩的關係，「這項決策或許是更大外交策略的一環，目的是為與平壤創造外交契機，這也是川普自回任以來持續追求的目標，儘管這種臨時性動作不太可能讓平壤留下太深刻印象」。

南韓 彭博 北韓

延伸閱讀

川普突砍美韓軍演！表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

川普砍美韓軍演規模 疑尋求改善對北韓關係

幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話

南韓軍方說話了！美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

相關新聞

喊話大砍美韓軍演 川普：不想向北韓釋錯誤訊號

美國與南韓年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」十七日舉行前幾小時，美國總統川普突然發文，表示已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓領導人金正恩「關係非常好」，軍演恐向北韓傳遞錯誤訊號；川普還表明不滿南韓總統李在明拒絕與美國合作對付伊朗。

惡搞美韓軍演…川普誠信再減 印太盟友不安

美國總統川普突然下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情。川普這項決定事先似乎沒有和南韓協調，此舉恐再加深亞洲盟友的焦慮。

彭博：南韓投資未到位 川普用軍演借題發揮

美國與南韓十七日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習以免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這與南韓拒絕在伊朗戰爭協助美國有關。彭博報導，目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商，但凸顯川普對南韓的不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。