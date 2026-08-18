喊話大砍美韓軍演 川普：不想向北韓釋錯誤訊號

美國與南韓年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」十七日舉行前幾小時，美國總統川普突然發文，表示已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓領導人金正恩「關係非常好」，軍演恐向北韓傳遞錯誤訊號；川普還表明不滿南韓總統李在明拒絕與美國合作對付伊朗。

美韓八月十七日至廿七日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有一萬八千名南韓軍人參與，演習將因應北韓軍事能力變化，把無人機、全球定位系統干擾、電子戰及網路攻擊納入主要訓練內容。

川普自稱與金正恩友好

但川普在演習啟動之際發文表示，「由於我和北韓領導人金正恩關係非常好，我很久以前就不滿美國同意與南韓舉行聯合軍演」。

川普說，演習所費不貲，絕大部分由美國埋單，還向北韓釋出完全不恰當且充滿敵意的訊號，「只要川普當總統，北韓這個國家就不構成威脅，也保持尊重」。

川普說：「考量到現在來不及取消軍演，我已指示防長赫塞斯大幅縮減聯合軍演！」

隨後川普話鋒一轉表示：「雖然有點不相關，我最近詢問南韓總統是否願意加入美國，一同推動伊朗去核化，他們回答『不了，謝謝』。」

南韓總統府青瓦台十七日表示關注川普發布的訊息，將積極推動北韓與美國對話，「期待北韓與美國領導人的友好關係，進一步促成北韓與美國有意義對話，啟動推進朝鮮半島和平穩定相關討論。」

對於川普指責南韓不願加入對伊朗行動，青瓦台說：「政府一直積極參與國際社會有關促成伊朗停火及恢復荷莫茲海峽自由航行的討論，並考量朝鮮半島戰備態勢、國內法律程序等各項因素，正與美方密切討論具體軍事貢獻方案。」

美國陸軍「黑鷹」直升機十七日停在駐韓美軍韓福瑞斯營區。美國總統川普宣布縮減美韓軍演規模後，南韓國防部表示軍演已正式開始。法新社

南韓國防部：照計畫走

南韓國防部發言人表示，軍演將依照既定行程進行。紐約時報報導，一名美軍高層說，五角大廈對川普的決定措手不及，目前不清楚美方將如何縮減軍演。

北韓十七日並未回應川普這項動作。美聯社指出，這並非川普首次試圖停止或縮減美韓軍演。他在第一任期內也曾突然宣布類似決定，並稱美韓軍演「挑釁」。平壤一向譴責美韓軍演是為入侵北韓所做的準備。

川普二○一八年在新加坡與金正恩會面後說，「我們將停止這些戰爭演習，這會替我們省下非常龐大的費用」。隔年美韓宣布縮減軍演規模。

川普第一任期曾三度會晤金正恩，第一次是二○一八年六月的新加坡會談，第二次是二○一九年二月在河內，第三次則是二○一九年六月在板門店。

川普十五日突然在社群平台貼出一張他和金正恩二○一九年板門店會面舊照，自稱與金正恩「相處融洽」。川普曾提議二○二五年秋季亞洲行期間再次與金正恩會面，但北韓並未積極回應。