烏採英製無人機機型 襲擊俄國

英國泰晤士報報導，烏克蘭軍方已首次使用英國製的無人機來深入攻擊俄羅斯本土。基輔對俄國內陸擴大且深入的無人機攻擊，是俄國經濟重創的關鍵。

烏軍消息人士指出，過去六個月，烏克蘭已使用兩家英國公司生產的無人機進行攻擊。這些無人機被用來攻擊俄國內陸的目標，包括伏爾加格勒和莫斯科近郊的煉油廠及物流設施，以及俄國最大線上零售商的Wildberries的運輸設施和據點。

這項揭露將進一步惡化英俄關係，俄國船隻出現在英國附近水域已加劇兩國緊張，英國國防參謀長也已表示，該國正面臨冷戰以來最高度的俄國威脅。

一名國防消息人士向該報表示，「俄國先前一直非常有效讓西方國家會擔心對該國做太多攻擊。這次攻擊代表著，英國正實質暗示俄國和盟友，我們已不再會對此擔心」。

報導指出，由貝宜系統（BAE Systems）子公司Callen-Lenz研發、英國皇家海軍測試的Nyan無人機，已被用來攻擊俄國邊境城市別爾哥羅德。據貝宜系統官網，這台無人機今夏進行首次測試，機翼展開寬度2.9公尺，且續航力可達逾150英里（241公里）。

貝宜系統向泰晤士報證實，已提供英國國防部一系列軍備，做為對烏克蘭的軍援，「Nyan無人飛行系統將提供一個快速發展的平台，已被證明可在高度對抗的環境下因應新冒出的威脅」。