聽新聞
0:00 / 0:00

烏採英製無人機機型 襲擊俄國

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

英國泰晤士報報導，烏克蘭軍方已首次使用英國製的無人機來深入攻擊俄羅斯本土。基輔對俄國內陸擴大且深入的無人機攻擊，是俄國經濟重創的關鍵。

烏軍消息人士指出，過去六個月，烏克蘭已使用兩家英國公司生產的無人機進行攻擊。這些無人機被用來攻擊俄國內陸的目標，包括伏爾加格勒和莫斯科近郊的煉油廠及物流設施，以及俄國最大線上零售商的Wildberries的運輸設施和據點。

這項揭露將進一步惡化英俄關係，俄國船隻出現在英國附近水域已加劇兩國緊張，英國國防參謀長也已表示，該國正面臨冷戰以來最高度的俄國威脅。

一名國防消息人士向該報表示，「俄國先前一直非常有效讓西方國家會擔心對該國做太多攻擊。這次攻擊代表著，英國正實質暗示俄國和盟友，我們已不再會對此擔心」。

報導指出，由貝宜系統（BAE Systems）子公司Callen-Lenz研發、英國皇家海軍測試的Nyan無人機，已被用來攻擊俄國邊境城市別爾哥羅德。據貝宜系統官網，這台無人機今夏進行首次測試，機翼展開寬度2.9公尺，且續航力可達逾150英里（241公里）。

貝宜系統向泰晤士報證實，已提供英國國防部一系列軍備，做為對烏克蘭的軍援，「Nyan無人飛行系統將提供一個快速發展的平台，已被證明可在高度對抗的環境下因應新冒出的威脅」。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

烏瞄準菁英州發動今年最大空襲 俄1夜擊落822無人機至少6死

烏克蘭無人機鎖定俄電商倉庫 野莓遇襲牽動俄經濟

烏克蘭空襲俄羅斯至少6死 俄軍稱擊落822架無人機

俄羅斯邊境遭烏克蘭飛彈襲擊 代理州長稱釀6死4傷

相關新聞

喊話大砍美韓軍演 川普：不想向北韓釋錯誤訊號

美國與南韓年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」十七日舉行前幾小時，美國總統川普突然發文，表示已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓領導人金正恩「關係非常好」，軍演恐向北韓傳遞錯誤訊號；川普還表明不滿南韓總統李在明拒絕與美國合作對付伊朗。

烏採英製無人機機型 襲擊俄國

英國泰晤士報報導，烏克蘭軍方已首次使用英國製的無人機來深入攻擊俄羅斯本土。基輔對俄國內陸擴大且深入的無人機攻擊，是俄國經濟重創的關鍵。

演習前夕急轉彎 川普：縮減美韓軍演規模

美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習，理由是避免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這項決定與南韓拒絕在伊朗戰爭中協助美國有關。目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商。事實上，這並非川普首次對美韓軍演抱持負面態度，他第一任期的2018年，就曾在與北韓領導人金正恩直接談判後喊卡演習。

惡搞美韓軍演…川普誠信再減 印太盟友不安

美國總統川普突然下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情。川普這項決定事先似乎沒有和南韓協調，此舉恐再加深亞洲盟友的焦慮。

彭博：南韓投資未到位 川普用軍演借題發揮

美國與南韓十七日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習以免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這與南韓拒絕在伊朗戰爭協助美國有關。彭博報導，目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商，但凸顯川普對南韓的不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。