警告莫斯科「輸給中美、甚至輸給烏克蘭」 俄銀行首席經濟學家遭解雇

（德國之聲中文網）安德烈·克列帕奇（Andrei Klepach）是俄羅斯最著名宏觀經濟學家之一，他在今年5月的一次金融論壇上發言稱，俄羅斯正在輸掉與西方的“消耗戰”。他的這些言論上周被俄羅斯媒體曝光。

“我們正在落後。我們在全球技術和經濟競爭中處於劣勢。而且，我們不僅在輸給中國和美國，在某些方面甚至輸給烏克蘭，”他說道，並補充稱這是因為基輔獲得了西方的財政支持。

“在這場消耗戰的競爭中，我們不會贏。我們有一種錯覺，認為那裡（烏克蘭）的一切都會崩潰。但它沒有崩潰，也不會崩潰。我們的代價卻不斷增加，”他說道，並預言俄羅斯可能出現社會危機。

克列帕奇在演講中指出：“從經濟角度看，我們不會崩潰，但我們的落後狀況將持續加劇，並帶來各種相應後果。”他預測，社會危機可能會在“人們毫無防備之時”突然爆發。

這篇演講發布在“尼基茨基俱樂部”（Nikitsky Club）網站上，這是一個由經濟學家、學者和政府官員組成的論壇。作為俄羅斯國有銀行的高層，克列帕奇對莫斯科於2022年發動的戰爭所帶來的代價提出公開批評，實屬罕見。

在加入俄羅斯國有發展銀行（VEB）之前，克列帕奇曾在多家經濟機構任職，並在俄羅斯經濟部工作了10年。

負責為國家項目提供融資的俄羅斯國有發展銀行在給路透社的一份書面回復中證實，克列帕奇已不再擔任其首席經濟學家，但未說明原因。克列帕奇於2014年出任該職，他也向路透社證實了自己被解雇的消息。

來自烏克蘭的壓力日益增大

在5月的演講中，克列帕奇強調了俄羅斯對西方制裁的抵禦能力，但也指出，由於烏克蘭對俄羅斯能源和物流基礎設施的打擊，壓力正在不斷增加。他指出了俄羅斯日益擴大的收入不平等問題，以及低於美國和烏克蘭的GDP增長率。

7月，俄羅斯央行表示，該國經濟今年可能無法實現增長。今年夏天，烏克蘭針對俄羅斯煉油廠以及俄羅斯最大電商平台 Wildberries倉庫的連番襲擊引發了供應衝擊，加劇了通脹風險並引發了公眾不安。周日（8月16日），俄羅斯方面表示，數百架無人機連夜襲擊了莫斯科，導致莫斯科及南部的羅斯托夫地區共6人喪生。

不過，俄羅斯總統普亭仍表示俄羅斯經濟保持穩定。

目前，俄羅斯尚未出現嚴重社會動蕩的跡象。路透社的報導指出，這與俄羅斯戰時嚴格的審查制度、抗議禁令、針對異見人士的重判以及聯邦安全局影響力的日益增強不無關係。

“俄羅斯過度依賴中國”

在演講中，克列帕奇也批評了俄羅斯對中國過度依賴的現象，並指出俄羅斯在貨幣、預算及產業政策之間缺乏協調，是導致今年經濟增速放緩的原因之一。

“（俄羅斯的）治理質量幾乎一直在持續惡化，”他說，“決策制定往往缺乏充分依據，卻會產生深遠的長期戰略後果。”

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