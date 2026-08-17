愛沙尼亞法務總長宣布參選總統 獲6成議員支持呼聲高

愛沙尼亞總統選舉將於9月舉行，法務總長馬迪塞今日宣布參選下一任總統，並已獲62名國會議員連署支持，成為目前支持度最高的候選人。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，馬迪塞（Ulle Madise）目前正處於第2個為期7年的法務總長任期中段，是執政聯盟2黨改革黨（Reform Party）、愛沙尼亞200（Eesti 200）的總統候選人首選。本月稍早她曾表示，若獲得足夠國會議員支持，將考慮宣布參選。

據報導，馬迪塞已於上週獲得62名國會議員支持，連署提名為總統候選人。

ERR報導，馬迪塞17日發表聲明表示，將正式參選愛沙尼亞共和國總統。馬迪塞指出，她將與國會議員會面，說明她對總統職責的看法並回答議員提問。

愛沙尼亞總統是間接選舉產生，由101席國會選出，候選人須取得至少21名國會議員提名，當選則須獲得至少國會2/3多數、68票。這表示馬迪塞需要獲得至少其他6名議員的支持，才能當選總統。

如果國會無法選出總統，選舉將交由國會議員及107名地方政府代表組成的選舉人團階段進行。

另一名可能與馬迪塞競爭總統大位的人選為塔林理工大學校長蘭德（Tiit Land）。據ERR報導，蘭德已與多名獨立議員會談，爭取在愛沙尼亞總統競選中獲得提名的機會。

愛沙尼亞總統候選人將於8月21日至24日正式提名，選舉訂於9月2日舉行。