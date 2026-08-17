緬甸總統就任後首訪俄羅斯 續深化兩國合作

原為緬甸軍政府領導人的緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天啟程前往俄羅斯，進行4月就任總統後首場對俄國的正式訪問。

路透社報導，俄羅斯將成為敏昂萊成為總統後造訪的第5個國家，他之前已正式訪問過印度、中國和寮國，並於本月稍早造訪泰國。

這位前將領是西方多項制裁的對象，自透過國會遴選成為總統以來，一直積極尋求在國際上的合法性。但那次國會遴選是由軍方支持的政黨主導，缺乏有力反對派。

敏昂萊擔任軍政府領導人期間曾4度訪俄，第一次是在2021年6月出席俄國一場安全會議，當時距離他發動政變取得緬甸政權僅5個月。

他在2022年兩度訪俄，另於去年3月在俄國首都莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行正式會談。

俄羅斯希望為自家能源公司在緬甸開創機會。去年敏昂萊與普丁會晤時，兩國簽署一份在緬甸興建小型核能發電廠的協議。

此外，兩國去年2月亦針對地理位置具戰略重要性的土瓦（Dawei）經濟特區簽署了投資合作備忘錄，內容包括興建港口及煉油廠。

根據國營媒體的說法，敏昂萊此行還將出席緬甸－俄羅斯商業論壇，同行者包括土瓦所在地德林達依省（Tanintharyi）的首長，以及緬甸太空總署署長。

近年來，兩國深化國防關係，俄國提供軍事訓練及大學獎學金給數以千計的緬甸軍人，同時對已被部分西方國家列入黑名單的緬軍出售武器。

俄方今年稍早也表示，將協助培訓緬甸首位太空人。