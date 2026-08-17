快訊

不只蕭伊受害…前女友妮婭低調認「Joeman是慣犯」：看到她像看到自己

「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸總統就任後首訪俄羅斯 續深化兩國合作

中央社／ 仰光17日綜合外電報導

原為緬甸軍政府領導人的緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天啟程前往俄羅斯，進行4月就任總統後首場對俄國的正式訪問。

路透社報導，俄羅斯將成為敏昂萊成為總統後造訪的第5個國家，他之前已正式訪問過印度、中國和寮國，並於本月稍早造訪泰國。

這位前將領是西方多項制裁的對象，自透過國會遴選成為總統以來，一直積極尋求在國際上的合法性。但那次國會遴選是由軍方支持的政黨主導，缺乏有力反對派。

敏昂萊擔任軍政府領導人期間曾4度訪俄，第一次是在2021年6月出席俄國一場安全會議，當時距離他發動政變取得緬甸政權僅5個月。

他在2022年兩度訪俄，另於去年3月在俄國首都莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行正式會談。

俄羅斯希望為自家能源公司在緬甸開創機會。去年敏昂萊與普丁會晤時，兩國簽署一份在緬甸興建小型核能發電廠的協議。

此外，兩國去年2月亦針對地理位置具戰略重要性的土瓦（Dawei）經濟特區簽署了投資合作備忘錄，內容包括興建港口及煉油廠。

根據國營媒體的說法，敏昂萊此行還將出席緬甸－俄羅斯商業論壇，同行者包括土瓦所在地德林達依省（Tanintharyi）的首長，以及緬甸太空總署署長。

近年來，兩國深化國防關係，俄國提供軍事訓練及大學獎學金給數以千計的緬甸軍人，同時對已被部分西方國家列入黑名單的緬軍出售武器。

俄方今年稍早也表示，將協助培訓緬甸首位太空人。

緬甸 俄羅斯

延伸閱讀

高市早苗上任10個月訪11國 首重鞏固盟友抗大陸施壓

緬甸核實孟加拉逾30萬洛興雅人身分 安全疑慮未解

中共領導人暑休結束迎外賓 厄瓜多總統首訪華

與俄交戰4年…俄軍7月傷亡近4.3萬人 烏克蘭國防部：逾1年來最高

相關新聞

川普威脅阿曼「妨礙美國就會被轟炸」 親認和IRGC有祕密溝通管道

福斯新聞報導，美國總統川普受該媒體電訪時表示，若阿曼妨礙美國，將對其進行轟炸。川普也說，美國與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已建立祕密溝通管道，並表示不急於結束這場衝突，「他們很會打牌，但他們正走向末路」。

川普突砍美韓軍演！表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

彭博報導，美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習，理由是避免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這項決定與南韓拒絕在伊朗戰爭中協助美國有關。目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商。事實上，這並非川普首次對美韓軍演抱持負面態度，他第一任期的2018年，就曾在與北韓領導人金正恩直接談判後喊卡演習。

阿蘇山直升機事故逾半年 2台人遺體恐長眠火山內…熊本縣警考慮放棄

2名台人1月搭機遊覽日本熊本時墜機遇難，罹難者與事故機目前仍在阿蘇中岳第一火山口內。不過氣象廳已在14日將阿蘇中岳噴發警...

民主剛果伊波拉疫情逾2300死 創該國史上最致命紀錄

根據剛果民主共和國（民主剛果）政府今天公布的數據，該國當前的伊波拉（Ebola）疫情已造成2325人死亡，成為民主剛果紀...

罕見與哈瑪斯會談後 「川普特使兼女婿」庫許納將會晤內唐雅胡

以色列總理內唐雅胡今天將與美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）會面。庫許納昨天在開羅與哈瑪斯官員舉...

法國遭熱浪、野火夾擊 馬克宏水上逍遙度假 輿論抨擊

法國正遭遇破紀錄熱浪及嚴重林火之際，馬克宏卻被拍到在地中海度假勝地布雷岡松堡附近駕駛水上摩托車，相關照片更登上法國巴黎競賽畫報8月14日封面，引發輿論強烈批評，使馬克宏在支持率持續下滑之際，再度陷入公關危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。