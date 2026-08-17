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民主剛果伊波拉疫情逾2300死 創該國史上最致命紀錄
根據剛果民主共和國（民主剛果）政府今天公布的數據，該國當前的伊波拉（Ebola）疫情已造成2325人死亡，成為民主剛果紀錄上最致命的伊波拉疫情。
法新社報導，聯合國（UN）已表示，這是「有紀錄以來擴散最快的（伊波拉）疫情」，民主剛果平均每30分鐘就有一人染病喪生。
這次疫情累計確診4945例，超過上次在2018至2020年間發生的疫情。當時民主剛果有3381例確診，其中2299人病故。
與以往大多數疫情不同，這波於5月15日正式宣布的伊波拉疫情，肇因為罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo），目前尚無任何核准的疫苗或療法。
至於史上最嚴重的伊波拉疫情則發生在2013至2016年的西非，共造成逾1萬1300人死亡，主要集中在賴比瑞亞、獅子山及幾內亞。
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