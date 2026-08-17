印尼強震54死逾百傷 近1.3萬人無法返家

印尼東部日前遭規模7.7強震重創，目前至少54人罹難，另有逾百人受傷，近1萬3000人無法返家。許多災民今天持續等待救援物資，搜救人員則準備在倒塌建築中搜尋受困民眾。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人告訴法新社，截至今天上午，無法返家的災民人數增至1萬2800人，分散安置在佛羅雷斯島（Flores Island）多個城鎮。

路透社報導，強震使印尼今天的國慶日活動蒙上陰影。當地媒體引述地球物理機構主管指出，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）迄今已出現近1600次餘震，且今天上午再發生規模5.6地震。

在靠近災區恩德鎮（Ende）的一座村莊，受損衛生中心的停車場內搭建了帳篷與病床。64歲農民費爾穆斯（Firmus Woge）正在接受治療，他的氣喘因地震引發的恐慌而加劇。

另一位農民反映，以女性占多數的約70名當地居民缺乏乾淨飲水，導致孩童出現腹瀉，此外還有一名長者中風，居民至今仍未獲得救援物資。

印尼當局表示今天將持續進行搜救。希卡縣（Sikka）縣治墨梅爾（Maumere）的救援辦公室主任法圖爾（Fathur Rahman）告訴路透社，搜救重心將放在利用直升機與救援設備從空中搜索，尋找失蹤者。

國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）昨天晚間指出，政府已準備出動飛機運送糧食與帳篷等救援物資；這場地震造成約500戶住宅受損。

印尼副衛生部長宣布，政府將在數個地區設置緊急野戰醫院，頭部外傷及骨折的患者需要神經外科和骨科醫師治療。