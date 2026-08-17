阿蘇山直升機事故逾半年 2台人遺體恐長眠火山內…熊本縣警考慮放棄

2名台人1月搭機遊覽日本熊本時墜機遇難，罹難者與事故機目前仍在阿蘇中岳第一火山口內。不過氣象廳已在14日將阿蘇中岳噴發警戒等級升至第3級，縣警也正考慮放棄吊掛作業。

熊本縣民電視台（KKT）報導，福岡管區氣象台14日表示，已將熊本縣阿蘇中岳的噴發警戒等級，從第2級的「火山口周邊管制」調升至第3級的「限制進山」。

根據氣象廳資料，第2級的「火山口周邊管制」是指居民仍可維持日常生活，但須視狀況收集火山活動相關資訊、確認疏散順序、參與防災訓練等，同時限制進入火山口周邊。

第3級的「限制進山」則是指民眾可維持日常生活，但須注意火山活動的後續發展、入山管制，並視狀況做好老年人等需關照者的避難準備等，同時發布禁止登山或限制登山的限制。

這是阿蘇中岳自2022年3月14日以來，噴發警戒等級首次達到第3級。

氣象廳提醒，中岳第一火口約2公里範圍內，須特別提防火山噴發伴隨的大型噴石及火山碎屑流；下風處則須注意火山灰及小型噴石。

日本熊本縣阿蘇地區則是在1月發生觀光直升機墜落事故，造成機上2名台灣籍觀光客、1名日籍駕駛喪生，機體殘骸在阿蘇中岳火山口內尋獲。

熊本縣警外包給吊掛業者，嘗試以無人重機進行吊掛作業，但自6月警戒等級調升至第2級後，作業便一直處於中斷狀態。

除此之外，相關吊掛費用耗資約4億4000萬日圓（約新台幣8803萬元），預計由日本國庫支出。

隨著警戒等級提高，熊本縣警現在正計劃要與吊掛業者暫時解約，並考慮放棄機體吊掛作業。

自事故發生至今已超過半年，3名罹難者遺體仍在火山口內，若確定暫時放棄吊掛作業，對家屬而言將是沉重打擊。