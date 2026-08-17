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俄羅斯邊境遭烏克蘭飛彈襲擊 代理州長稱釀6死4傷

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）代理州長今天表示，烏克蘭發射的飛彈造成當地6人死亡、4人受傷，其中包括一名兒童。

法新社報導，隨著俄烏前線戰事幾乎陷入僵局，和平談判亦停滯，兩國大幅增加飛彈攻擊，導致平民死亡人數攀升至2022年戰爭初期以來最高水準。

貝爾哥羅德代理州長舒瓦耶夫（AlexanderShuvaev）在俄國官方支持的通訊應用程式（App）MAX上表示：「烏克蘭恐怖分子以飛彈攻擊瓦盧伊基區（Valuysky district）克洛斯科沃村（Koloskovo）。」該村距離烏克蘭邊界約15公里。

舒瓦耶夫說，這起攻擊燒毀一處建物並損毀一輛車。

俄羅斯與烏克蘭昨天才用飛彈與無人機深入攻擊對方國土，共造成19人死亡。

自2022年初全面入侵烏克蘭以來，俄軍幾乎天天對烏克蘭各地發動飛彈與無人機攻擊。

美國聯手以色列對伊朗作戰導致資源轉向後，烏克蘭防空武器短缺，俄羅斯近期趁勢運用難以攔截的彈道飛彈，加強對烏克蘭的攻勢。

烏克蘭則日益針對俄羅斯最大線上零售商「野莓」（Wildberries）的倉庫發動攻擊，稱該公司為俄軍供應無人機零組件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這類打擊行動連同對煉油廠的攻擊，目的在於削弱俄羅斯的戰時經濟。

根據聯合國（UN）統計，光是7月一個月，烏克蘭就有437名平民喪生，為2022年5月以來最高單月死亡人數。

俄羅斯官方則通報，7月俄方有79名平民死於戰火，較前一個月增加。

烏克蘭 俄羅斯 飛彈

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