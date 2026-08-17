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菲律賓南部自治區首次議會選舉 首長車隊遇襲掃射…民憂選舉暴力

中央社／ 馬尼拉17日專電

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）首屆議會選舉將於下月登場，地方首長車隊15日遭武裝分子持槍伏擊掃射，引發菲律賓各界對選舉暴力的關切。

BARMM臨時首席部長（Interim Chief Minister）馬卡瓜（Abdulraof Macacua）車隊15日遭武裝分子持槍掃射，所幸座車有防彈功能，本人及隨行人員均未受傷，但各界擔憂選舉暴力風險可能隨著投票日接近而升高。

BARMM政府昨晚在臉書上宣布，今起暫時禁止民眾在自治區政府總部周邊慢跑及從事休閒活動，直到進一步通知。

總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）16日譴責襲擊，要求政府機關加強莫洛國自治區安全並徹查事件，菲律賓警方也表示將與軍方、選委會（Comelec）等機關合作追查嫌犯，並加強治安高風險地區的警戒。

BARMM將於9月中旬舉辦首屆議會選舉，馬卡瓜將角逐北馬吉丹奧省（Maguindanao del Norte）第3選區議員，菲律賓警方尚未確認伏擊事件是否與選舉相關。

菲律賓南部部分地區長年治安動蕩，選舉暴力時有所聞，其中以2009年11月23日發生於當時的馬吉丹奧省（現已劃分為北馬吉丹奧省與南馬吉丹奧省）的選舉大屠殺事件最為駭人，有58人被攔路殺害，其中32人為隨行採訪競選活動的新聞工作者。

獨立氣候永續與長久和平倡議團體「亞洲氣候衝突行動」（CCAA）今年7月30日發布的報告指出，穆斯林民答那峨地區前7個月至少發生611起衝突事件，造成235人死亡；自5月起，涉及地方官員的暴力事件增加，7月16日選舉槍械禁令生效，仍發生至少24起涉及槍械及爆裂物的事件。

根據中華民國外交部旅遊警示分級表，民答那峨島目前被列為第3級橙色旅遊警示地區，建議國人避免非必要旅行，理由是恐怖主義活動尚存、治安堪慮。

為因應選舉暴力風險，菲律賓陸軍已調動特遣隊至北馬吉丹奧省，與警方與選務機關合作，維護BARMM議會選舉和平、安全與可信。

2014年3月，菲律賓政府與穆斯林分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）簽署「莫洛國綜合協定」（CAB），希望以政治手段解決南部長達半個世紀的武裝叛亂。2019年3月29日，BARMM正式設立及運作，取代了原來的「民答那峨穆斯林自治區」（ARMM）。

與菲律賓政府的總統制不同，BARMM採議會制，首屆議會選舉原訂2022年舉行，後因自治區政治過渡期延長、制度準備以及選區劃分等因素延後至今年9月。

菲律賓 自治區 小馬可仕

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