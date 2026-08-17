泰國國防部：美戰爭部長將訪曼谷 深化兩國軍事關係

泰國媒體引用國防部發言人的說法指出，美國戰爭部長赫格塞斯近期將訪問泰國，並與泰方共同簽署名為「2026年泰美共同願景聲明」，以深化泰美兩國軍事關係。

泰國標準報（The Standard）今天報導，國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，國防部長阿杜（Adul Boonthamcharoen）12日至13日與美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）會面，兩人就泰美防衛合作交換意見。

此外，蘇拉桑還證實，柯伯吉此行也是為了赫格塞斯（Pete Hegseth）近期將訪問泰國進行準備，但具體日期和時間尚未確定。

民族電視台（The Nation TV）報導，蘇拉桑說，泰美雙方目前正共同草擬「2026年共同願景聲明」，內容將涵蓋防衛產業、AI、網路及太空等安全合作領域。

泰美兩國關係長久，軍事合作活動是雙方關係的重要部分，包括「金色眼鏡蛇演習」（Exercise CobraGold）。

蘇拉桑表示，泰美也曾討論無人機相關防衛產業合作，但目前尚未達到在泰國設廠的程度，僅停留在原則性討論，將無人機視為雙方未來可能合作的方向之一。

泰美兩國擁有長達數十年的安全夥伴關係，泰國是美國在東南亞僅有的2個條約盟國之一，另一則是菲律賓，泰美同盟關係長期支持著美國在東南亞的軍事參與。