罕見與哈瑪斯會談後 「川普特使兼女婿」庫許納將會晤內唐雅胡

以色列總理內唐雅胡今天將與美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）會面。庫許納昨天在開羅與哈瑪斯官員舉行罕見會談，試圖推進川普的加薩和平計畫。

路透社報導，外交人士表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）領導人哈雅（Khalil al-Hayya）昨天在埃及開羅，出席調解人員與庫許納和川普和平理事會（Board of Peace）加薩特使狄諾夫（Nickolay Mladenov）舉行的部分會議。

這是庫許納已知第2次與哈瑪斯代表會面。哈瑪斯是被美國列為恐怖組織的巴勒斯坦武裝團體。

庫許納先前曾於2025年10月與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）一同會見哈瑪斯官員，協助達成一項協議，促成加薩地區停火，並讓哈瑪斯在2023年10月7日攻擊以色列時劫持的其餘人質得以獲釋。

川普7月底表示，已達成一項協議，將徹底解除哈瑪斯和加薩其他武裝團體的武裝。但尋求在10月大選中連任的內唐雅胡（Benjamin Netanyahu），已公開反對川普的方案。

川普先前表示，這項協議將分階段執行，在解除武裝的同時，以色列部隊將逐步撤出加薩，國際穩定部隊（International Stabilization Force）將與新成立的巴勒斯坦警察部隊合作，負責維護這塊飛地的安全。

哈瑪斯表示已同意這項計畫，但協議能否落實將取決於以色列是否率先履行自身承諾，包括撤軍與停止攻擊。