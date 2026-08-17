快訊

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見與哈瑪斯會談後 「川普特使兼女婿」庫許納將會晤內唐雅胡

中央社／ 耶路撒冷17日綜合外電報導
美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）。 路透
美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）。 路透

以色列總理內唐雅胡今天將與美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）會面。庫許納昨天在開羅與哈瑪斯官員舉行罕見會談，試圖推進川普的加薩和平計畫。

路透社報導，外交人士表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）領導人哈雅（Khalil al-Hayya）昨天在埃及開羅，出席調解人員與庫許納和川普和平理事會（Board of Peace）加薩特使狄諾夫（Nickolay Mladenov）舉行的部分會議。

這是庫許納已知第2次與哈瑪斯代表會面。哈瑪斯是被美國列為恐怖組織的巴勒斯坦武裝團體。

庫許納先前曾於2025年10月與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）一同會見哈瑪斯官員，協助達成一項協議，促成加薩地區停火，並讓哈瑪斯在2023年10月7日攻擊以色列時劫持的其餘人質得以獲釋。

川普7月底表示，已達成一項協議，將徹底解除哈瑪斯和加薩其他武裝團體的武裝。但尋求在10月大選中連任的內唐雅胡（Benjamin Netanyahu），已公開反對川普的方案。

川普先前表示，這項協議將分階段執行，在解除武裝的同時，以色列部隊將逐步撤出加薩，國際穩定部隊（International Stabilization Force）將與新成立的巴勒斯坦警察部隊合作，負責維護這塊飛地的安全。

哈瑪斯表示已同意這項計畫，但協議能否落實將取決於以色列是否率先履行自身承諾，包括撤軍與停止攻擊。

哈瑪斯 庫許納 以色列

延伸閱讀

推進加薩和平計畫 傳庫許納埃及會晤哈瑪斯新領導人

挽救加薩停火僵局 川婿庫許納先後會以哈領袖

闕志克／帝國主義砲口下的加薩「都更」

應每晚殺30至40人 以色列極右部長籲恢復加薩屯墾

相關新聞

南韓軍方說話了！美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

紐約時報報導，美國總統川普大動作下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情，避免傳遞錯誤訊息。南韓聯合參謀本部17日表示，軍演已如期展開，拒絕對川普言論置評。一名美軍高層告訴紐時，連五角大廈也對川普的決定措手不及；目前不清楚美方具體如何縮減聯演。

川普突砍美韓軍演！表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

彭博報導，美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習，理由是避免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這項決定與南韓拒絕在伊朗戰爭中協助美國有關。目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商。事實上，這並非川普首次對美韓軍演抱持負面態度，他第一任期的2018年，就曾在與北韓領導人金正恩直接談判後喊卡演習。

幫川普實現心願？南韓回應美大砍聯合軍演 盼促成北韓美國對話

韓美展開年度大型軍演前夕，美國總統川普下令五角大廈大幅縮減演習規模，同時抱怨南韓總統李在明拒絕加入美國隊伊朗去核化的行動。青瓦台17日下午回應，表示關注川普有關韓美聯演的表態，盼進一步促成北韓與美國對話。

罕見與哈瑪斯會談後 「川普特使兼女婿」庫許納將會晤內唐雅胡

以色列總理內唐雅胡今天將與美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）會面。庫許納昨天在開羅與哈瑪斯官員舉...

法國遭熱浪、野火夾擊 馬克宏水上逍遙度假 輿論抨擊

法國正遭遇破紀錄熱浪及嚴重林火之際，馬克宏卻被拍到在地中海度假勝地布雷岡松堡附近駕駛水上摩托車，相關照片更登上法國巴黎競賽畫報8月14日封面，引發輿論強烈批評，使馬克宏在支持率持續下滑之際，再度陷入公關危機。

安撫北韓？有意再會？ 美韓演習前川普突發川金合照

美軍宣布，美韓自17日起展開為期11天的年度聯合軍事演習「乙支自由護盾」（UFS）。北韓發表聲明譴責演習，並揚言可能採取相應措施。在演習展開之際，美國總統川普17日在社群媒體上傳一張2019年他在板門店與北韓領導人金正恩會面的合照，再次表示自己與金正恩「相處得很好」，被認為有意釋放安撫訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。