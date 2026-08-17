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泰國總理14年來首訪澳洲 14家泰企隨行拚經貿合作
泰國總理阿努廷今天率團訪問澳洲與紐西蘭，並有14家泰國大型企業代表隨行，盼擴大貿易、投資與科技合作。此行是泰國總理14年來首訪澳洲，阿努廷20日將轉往紐西蘭，停留至22日。泰紐雙方預計將關係提升為戰略夥伴關係。
泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天啟程前往澳洲進行正式訪問，預計將停留至20日。
泰國政府表示，此行是應澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的邀請，也是泰國總理14年來首度正式訪問澳洲。
阿努廷在澳洲期間將與艾班尼斯舉行雙邊會談，並在澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）發表演說、與澳洲主要企業會談，並與泰國僑民會面。
民族報（The Nation）今天報導，阿努廷此行還將拜會澳洲總督莫斯廷（Samantha Mostyn）及新南威爾斯州長，並會晤澳洲反對黨領袖。
另外，隨團的14家泰國企業代表將參與澳洲商業交流活動，並在紐西蘭與當地企業共進早餐會及工作午餐，尋求具體商業合作機會。
民族報指出，阿努廷在澳洲主要聚焦政治與安全合作、國防、跨國犯罪、貿易、投資、能源、數位發展和創新等議題。
結束澳洲行程後，阿努廷將前往紐西蘭，預計停留至22日。這是泰國總理13年來首度正式訪問紐西蘭。
阿努廷將與紐西蘭總理盧克森（ChristopherLuxon）舉行雙邊會談，雙方預計簽署「戰略夥伴關係聯合宣言」，正式將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。另外，阿努廷還會與泰、紐企業代表交流。
據民族報報導，泰國還計畫推動「2026年至2030年泰國與紐西蘭聯合行動計畫」，合作範圍包括貿易、投資、犯罪與毒品防制及觀光。另外，泰方也將爭取恢復曼谷與奧克蘭間的直航航班。
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