泰國總理14年來首訪澳洲 14家泰企隨行拚經貿合作

美軍宣布，美韓自17日起展開為期11天的年度聯合軍事演習「乙支自由護盾」（UFS）。北韓發表聲明譴責演習，並揚言可能採取相應措施。在演習展開之際，美國總統川普17日在社群媒體上傳一張2019年他在板門店與北韓領導人金正恩會面的合照，再次表示自己與金正恩「相處得很好」，被認為有意釋放安撫訊號。

2026-08-17 14:28