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烏克蘭國產彈道飛彈研發有成 烏前防長稱數月內可襲俄羅斯

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接受美國媒體專訪時表示，烏克蘭在3到6個月內，將有能力使用國產彈道飛彈打擊俄羅斯境內目標。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，截至目前為止，烏克蘭主要仰賴廉價的長程無人機和巡弋飛彈深入俄羅斯領土發動攻擊，但這些武器速度較慢，一旦被偵測到就更容易遭到擊落。

俄羅斯屢次對烏克蘭使用彈道飛彈，而烏克蘭至今難以有效攔截，對防空系統帶來沉重壓力。

烏克蘭規模最大的國防製造商之一「火點」（FirePoint）已在6月測試一款彈道飛彈，理論上將使烏克蘭有能力反擊俄羅斯的長程攻擊。

費多羅夫表示，烏克蘭的彈道飛彈研發計畫在他擔任國防部長期間加速推進。他相信烏克蘭將在今年底前，向俄羅斯境內發射彈道飛彈。

現年35歲的費多羅夫指出：「我們必須在每一個技術週期擊敗俄羅斯，而且我們必須全天候24小時做出決策。」他並指出，在烏克蘭迅速創新的同時，俄羅斯也在加快腳步。

烏克蘭 俄羅斯 彈道飛彈

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