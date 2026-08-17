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回應川普北韓友好關係 青瓦台盼推動朝鮮半島和平

中央社／ 首爾17日專電

針對美國總統川普在社群媒體表示基於和北韓領導人金正恩良好關係，對韓美聯合軍演「不滿意」，有意縮減聯合軍演規模，青瓦台今天回應，韓美一直以來就聯合軍演保持緊密協調，也盼北韓與美國的友好關係能推動朝鮮半島和平。

韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）今天登場，對於川普的發言，青瓦台稍早回應中央社記者表示，韓國政府關注川普總統今天在社群媒體發布的訊息，期待北韓、美國領袖之間的友好關係，能進一步促成有意義的對話，並啟動推進朝鮮半島和平與穩定的相關討論。

韓國政府指出，會在緊密的韓美合作下，作為「配速員」（pacemaker）付出必要的外交努力。青瓦台也指出，韓美這段時間以來維持堅定的聯合防衛態勢，以及就聯合演習與訓練保持緊密協調，今後也將繼續就相關具體事項進行合作。

青瓦台強調，韓國政府一直積極參與國際社會有關伊朗停戰及恢復荷莫茲海峽自由通航的討論，並考量朝鮮半島戰備態勢、國內法律程序等各項因素，正與美方密切討論實質及軍事貢獻方案。

川普今天在真實社群（Truth Social）平台上表示，「基於我和北韓領導人金正恩之間非常良好的關係，我對於美國早在很久以前就同意與南韓進行聯合軍事演習這件事，感到不滿。」川普也指出，現在已經來不及取消這項演習，因此他已經指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）大幅縮減演習規模。

北韓 朝鮮半島 青瓦台

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