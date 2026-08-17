哥倫比亞強震逾290死 搜救重心逐步轉賑災

哥倫比亞西部強烈地震已近一週，搜救隊今天仍在建物瓦礫堆中搜尋，盼能找到倖存者，但機會已愈來愈渺茫。如今重心逐漸轉向賑災。

路透社報導，官方今天公布的最新數字，死亡人數約達290人，超過140人仍下落不明，另有4200人受傷。其中超過2/3死亡人數集中在卡利（Cali）和皮瑞拉（Pereira），這兩座城市許多公寓、住宅、教堂、學校和醫院都已倒塌或毀壞。

10日清晨這場規模7.4的地震，震央位於聖荷西德帕爾馬（San Jose del Palmar）；災情從太平洋港口布維那文土拉（Buenaventura）延伸至哥倫比亞咖啡產區及西部主要城市。

在哥國第3大城市卡利，救難人員今天仍在不穩定的混凝土堆及扭曲鋼筋間穿梭，但救援重心已逐步轉向尋找遺體。

卡利消防隊隊長荷南德茲（Alberto Hernandez）說：「很遺憾，目前沒有找到任何生命跡象...奇蹟雖有可能，但老實說，想找到倖存者，眼看機會渺茫。」

因為可能發生餘震，災區搜救工作高度危險，而許多居民至今也無法返家。

荷南德茲又說：「救難必須非常謹慎、講求方法…才能避免讓搜救人員與協助的民眾承受更大風險。」

隨著生還希望漸渺茫，另一方面，賑災行動正逐步擴大。

哥國總統艾思普雷雅（Abelardo De La Espriella）上任僅數天便遭遇這一場重大危機，他面對賑災與重建的艱鉅任務。