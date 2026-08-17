烏克蘭無人機鎖定俄電商倉庫 野莓遇襲牽動俄經濟

烏克蘭無人機近來擴大攻擊俄羅斯境內目標，俄國電商巨擘「野莓」（Wildberries）約20座倉庫遭襲，數十億美元商品付之一炬，衝擊俄羅斯中小企業和經濟。

美聯社報導，這些攻擊始於7月一個週末，至今已持續約1個月，範圍從莫斯科、聖彼得堡（St.Petersburg）一路延伸至南部城市，再向東擴及烏拉山（Ural Mountains），攻擊目標並非烏克蘭其他攻擊行動鎖定的煉油廠、海運樞紐或軍火工廠，而是將網路購物便利帶給俄羅斯各地民眾的倉庫。

烏克蘭無人機猛烈攻擊俄國最大網路零售商野莓旗下的大型倉儲中心，不僅使價值數十億美元的商品付之一炬，也讓許多俄羅斯民眾直接感受戰爭衝擊。

約20座野莓倉庫遭到攻擊，凸顯基輔有能力在俄羅斯境內展開遠距、大範圍攻擊，也讓全面入侵烏克蘭近4年半的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）面臨新的挑戰。

這些攻擊也重創俄羅斯最富有女性企業家金恩（Tatyana Kim）打造的商業帝國。金恩身家估計達81億美元。

數十萬個人賣家商品被毀，為俄羅斯經濟掀起震盪。野莓在擴展過程中向俄羅斯外貿銀行（VTB）及其他銀行取得大筆貸款，如今可能難以償還，進一步對金融體系帶來壓力。

野莓最初販售服裝，後來擴展到家電、居家用品、化妝品、書籍等商品，成為俄羅斯電商龍頭，占據俄國所有網路訂單半壁江山。大小企業都利用這個電商平台儲存、運送和配送商品，服務範圍橫跨俄羅斯11個時區。

野莓被譽為「俄羅斯亞馬遜」，估計有50萬至80萬賣家使用該平台。野莓倉庫接連發生大火，相關畫面在社群媒體大量流傳。

俄羅斯專家、諮詢公司燈塔情報（MayakIntelligence）負責人蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）說：「這些倉庫並非軍事或極具政治價值的目標，因此沒有特別防護，也不是為了抵禦無人機攻擊而建造。」

公開資料十分有限，但部分估計顯示，野莓總倉儲面積可能有多達20%遭到摧毀，損失估計最高達60億美元。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，這些攻擊目的在於干擾軍事物資供應、煽動民眾不滿，並透過對俄羅斯外貿銀行等主要銀行施加壓力，在俄羅斯經濟引發骨牌效應。這些銀行都曾向野莓提供大筆貸款。

截至2025年底，野莓負債估計約達150億美元。

野莓近期修改賣家政策，若庫存因「不可抗力」受損，包括遭無人機攻擊，野莓將不再承擔責任。

一些分析人士警告，這些攻擊未必會引發民眾不滿，且可能助長更強烈的反烏克蘭及反西方情緒。

親克里姆林宮政治專家馬科夫（Sergei Markov）說，野莓遭攻擊反倒讓主張升高戰事的俄羅斯強硬派占了上風。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）也試圖煽動民眾對烏克蘭的怒火，指責烏克蘭企圖摧毀數百萬人日常生活不可或缺的一部分。

他說：「我們的敵人攻擊的不是俄羅斯領導層或軍隊，而是普通民眾。」