緬甸核實孟加拉逾30萬洛興雅人身分 安全疑慮未解

緬甸外交部表示，軍方支持的政府證實，孟加拉境內營地中有近30萬9000名流離失所者是動盪的若開邦前居民，但只有在若開邦安全情勢改善後，才會展開遣返行動。

路透社報導，緬甸外交部週末發布聲明表示，截至2026年7月31日，孟加拉提交的82萬8824人名單中，緬甸已確認有30萬8797名流離失所者是若開邦（Rakhine State）前居民。

根據聯合國數據，2017年在緬甸安全部隊展開鎮壓行動後，有超過70萬名洛興雅人逃到鄰國孟加拉，至今仍有許多人透過充滿不確定性的海路與陸路逃離。

緬甸表示，在孟加拉遣返名單中，已確認有4241人涉嫌參與恐怖活動，另有11萬3507人的身分無法核實。

緬甸表示，只有在若開邦的安全情勢變得更加穩定時，才會展開遣返行動。

緬甸軍方正在與若開軍（Arakan Army）作戰。若開軍是以若開邦為基地的民族武裝團體，尋求對這個區域擁有更大的自治權。

緬甸表示，遣返行動純屬與孟加拉之間的雙邊事務，雙方曾於2018年與2019年達成遣返安排，儘管做好準備，最終仍沒有任何人返回。

緬甸同意自馬來西亞接回5000名尋求庇護的洛興雅人，但馬來西亞表示，如果遣返可能危及他們的生命，就不會繼續進行。