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韓美自由護盾演習登場 評估戰時指揮權移交

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

南韓和美國軍方今天啟動代號為「乙支自由護盾」（UFS）的例行聯合軍演，將持續至27日。

韓聯社報導，今年的演習將參考近期戰爭形態分析得出的戰訓經驗等內容展開。韓軍參演規模與往年相近，約1.8萬人。演習期間計劃開展14項營級以上規模的野外機動訓練，較去年的17項有所減少。

本次演習期間，韓美還將就移交戰時作戰指揮權所需的能力和制度進行部分聯合評估。從以往情況來看，北韓預估反應強烈，不排除採取武力示威等行動。

與此同時，美方在介紹此次演習內容時，似乎也將其置於對華牽制及印太地區安全形勢的框架下加以闡釋，引發外界關注這是否反映出美國正推動駐韓美軍角色轉換。

駐韓美軍第8集團軍14日介紹時表示，此次演習包括陸軍預置4號囤儲（APS-4）的快速調配和整備，旨在證明韓美同盟能夠在第一島鏈內迅速投送戰力並奪取關鍵地形。

不過，駐韓美軍公共事務主任唐納（RyanDonald）10日在記者會上被問及此次演習是否包含與地區威脅有關的內容時表示，這項演習旨在因應朝鮮半島面臨的安全威脅。

韓美 演習 北韓

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