南韓軍方說話了！美大砍聯合軍演 紐時酸川普：不提被金正恩罵老糊塗

紐約時報報導，美國總統川普大動作下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情，避免傳遞錯誤訊息。南韓聯合參謀本部17日表示，軍演已如期展開，拒絕對川普言論置評。一名美軍高層告訴紐時，連五角大廈也對川普的決定措手不及；目前不清楚美方具體如何縮減聯演。

川普此舉恐再加深亞洲盟友的焦慮，尤其美軍為因應伊朗戰爭持續將大量資源調往中東，地區盟友愈發質疑，美國究竟還有多少意願採取行動嚇阻中國。由於南韓17日正值光復節補假，總統府、國防部和外交部未立即回應。

美韓8月17日至27日展開「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與，另包括部分美軍人員，主要演習因應北韓軍事威脅。美韓聯合軍演已有逾70年歷史，始於1955年，即1953年韓戰停戰協定簽署2年後。目前約有2萬8500名美軍駐紮南韓。

這場軍演開始前幾小時，川普在自家真實社群發文，開頭強調與金正恩的好交情，早就不滿美韓軍演耗費成本，且對「素來不具威脅且保持尊重」的北韓傳遞錯誤訊息。他說，由於現在喊卡聯演為時已晚，已指示防長赫塞斯縮減演習。他最後抱怨，南韓總統李在明之前以一句「不了，謝謝」，回絕美方要求加入伊朗去核化行動。

紐時調侃，川普貼文避而不談的是，美國與北韓關係曾在2017年破裂。當年川普在聯合國演說揚言，若美國被迫保衛自身或盟友，將「徹底摧毀北韓」；金正恩隨即反嗆川普是「精神錯亂的老糊塗」。

美韓10日宣布軍演消息，北韓12日便朝朝鮮半島東部海域發射一枚彈道飛彈，那是繼6日後一周內二度試射；平壤更痛批美韓軍演是「侵略戰爭的預演」。