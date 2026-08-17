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英野火警報突響 家暴防治團體憂受害者備用手機曝光

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

英格蘭與威爾斯日前發布野火緊急手機警報家暴防治倡議人士告訴英國廣播公司（BBC），這項警報可能讓家暴受害者面臨風險。

數以百萬計民眾14日接獲緊急警報，「全國發生野火的風險非常高」，但慈善團體和家暴倖存者批評，政府沒有事先通知，使那些在家暴情境下藏匿備用手機的人幾乎沒有時間做好準備。

英國政府發言人表示，這項警報是「應消防與救援服務單位直接要求」發布，當局正與家暴防治慈善團體密切合作，進行警報系統測試。

許多手機用戶在英國夏令時間14日晚間7時接獲響亮警報，提醒民眾不要使用拋棄式烤肉架、明火或煙火，然而，由於政府未事先通知，許多人因此感到驚慌失措。

一些倡議人士表示，這可能使家暴受害者陷入危險，因為他們可能為尋求支援、設法逃離施暴者而藏起備用手機，突然響起的警報聲可能會讓這些手機曝光。

致力於終結家暴的全國性慈善團體「婦女援助」（Women's Aid）呼籲，未來只要情況允許，政府應提前告知民眾可能發布緊急警報。

「婦女援助」對外事務主管歐克秀特（VeronicaOakeshott）告訴BBC：「家暴倖存者經常使用第2支手機，以取得攸關性命的支援，或逃離家暴。」

她說，這些裝置必須保持隱藏，「我們敦促政府在可能的情況下，事先告知大眾可能發布警報」。

英國政府高層據報是在14日上午、也就是警報發布前數小時，才討論是否發布這項警報。

29歲家暴倖存者伊頓（Padua Eaton）說，收到警報時「她的心都涼了」。

她告訴BBC：「我看到這項警報時，第一反應是感到焦慮，許多處於家暴關係中的人都藏有一支備用手機，用來與朋友或專業人士保持聯繫，而警報聲會讓施暴者發現這支手機的存在。」

伊頓說，政府直到警報響起前15分鐘才通知媒體，「我認為這項計畫很糟糕」。

她敦促當局研究靜音通知的方式，並警告說，「如果警報頻繁響起，受害者可能會覺得繼續藏著這些手機已不再安全」。

英國慈善團體「沙漏」成員伊凡斯（MaggieEvans）也表達類似擔憂，她呼籲政府未來發布警報前，應諮詢協助弱勢族群的組織。

她說：「家暴受害者絕不該因為原本旨在保障所有人安全的系統而陷入危險。」

野火 家暴 警報

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