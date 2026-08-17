英野火警報突響 家暴防治團體憂受害者備用手機曝光

英格蘭與威爾斯日前發布野火緊急手機警報，家暴防治倡議人士告訴英國廣播公司（BBC），這項警報可能讓家暴受害者面臨風險。

數以百萬計民眾14日接獲緊急警報，「全國發生野火的風險非常高」，但慈善團體和家暴倖存者批評，政府沒有事先通知，使那些在家暴情境下藏匿備用手機的人幾乎沒有時間做好準備。

英國政府發言人表示，這項警報是「應消防與救援服務單位直接要求」發布，當局正與家暴防治慈善團體密切合作，進行警報系統測試。

許多手機用戶在英國夏令時間14日晚間7時接獲響亮警報，提醒民眾不要使用拋棄式烤肉架、明火或煙火，然而，由於政府未事先通知，許多人因此感到驚慌失措。

一些倡議人士表示，這可能使家暴受害者陷入危險，因為他們可能為尋求支援、設法逃離施暴者而藏起備用手機，突然響起的警報聲可能會讓這些手機曝光。

致力於終結家暴的全國性慈善團體「婦女援助」（Women's Aid）呼籲，未來只要情況允許，政府應提前告知民眾可能發布緊急警報。

「婦女援助」對外事務主管歐克秀特（VeronicaOakeshott）告訴BBC：「家暴倖存者經常使用第2支手機，以取得攸關性命的支援，或逃離家暴。」

她說，這些裝置必須保持隱藏，「我們敦促政府在可能的情況下，事先告知大眾可能發布警報」。

英國政府高層據報是在14日上午、也就是警報發布前數小時，才討論是否發布這項警報。

29歲家暴倖存者伊頓（Padua Eaton）說，收到警報時「她的心都涼了」。

她告訴BBC：「我看到這項警報時，第一反應是感到焦慮，許多處於家暴關係中的人都藏有一支備用手機，用來與朋友或專業人士保持聯繫，而警報聲會讓施暴者發現這支手機的存在。」

伊頓說，政府直到警報響起前15分鐘才通知媒體，「我認為這項計畫很糟糕」。

她敦促當局研究靜音通知的方式，並警告說，「如果警報頻繁響起，受害者可能會覺得繼續藏著這些手機已不再安全」。

英國慈善團體「沙漏」成員伊凡斯（MaggieEvans）也表達類似擔憂，她呼籲政府未來發布警報前，應諮詢協助弱勢族群的組織。

她說：「家暴受害者絕不該因為原本旨在保障所有人安全的系統而陷入危險。」