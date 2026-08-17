房地產政策混亂等因素 李在明支持率連5週下跌

韓國民意調查機構Realmeter今天公布民調，韓國總統李在明的施政表現正面評價較上週下降0.3個百分點，主因房地產政策混亂等，施政支持率連5週下滑，創下就任以來最低紀錄。

韓聯社今天報導，Realmeter受「能源經濟新聞」委託，於10日至14日針對全國2511名18歲以上民眾進行調查。結果顯示，對李在明施政表現給予正面評價的比例為43.0%，較上週（3日至7日）下降0.3個百分點。

負面評價為54.1%，較上週上升1.1個百分點，連續3週高於正面評價；回答「不清楚」的比例為2.9%。依年齡層來看，60多歲族群支持率為43.1%，較上週下降6.1個百分點；30多歲30.3%及40多歲47.5%，也呈下降趨勢。

不過70多歲族群則上升5.3個百分點，支持率為48.7%；20多歲族群也回升3.1個百分點至31.0%。

Realmeter分析指出，圍繞房地產稅制改革方案的混亂，引發青年族群對居住政策的不滿，導致對政策的信賴度持續下降，進而造成正面評價下滑。

政府3日公布「8·3稅制改革案」，將綜合房地產稅基本扣除額依是否自住區分，希望減輕自住者因房價上漲而增加的稅負，同時提高非自住房屋持有成本。不過也有民眾及專家憂慮，新政策恐衝擊租屋市場，影響有租屋需求的族群。