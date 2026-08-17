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巴西大選開跑 魯拉與波索納洛之子爭女性支持

中央社／ 里約熱內盧16日綜合外電報導

巴西總統魯拉及其右翼對手佛拉維歐．波索納洛今天啟動總統大選競選活動，爭取女性選民支持，在這場拉鋸激烈的總統大選中，女性選票可能成為勝負的關鍵。

法新社報導，拉丁美洲最大經濟體巴西的選民將於10月4日投票。隨著左派領袖魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）迎戰服刑中的前總統波索納洛（JairBolsonaro）之子，社會高度分裂，選民情緒也因這場似曾相識的對決而顯得厭倦。

兩大熱門候選人在各自的政治大本營啟動競選活動，大打歷史懷舊牌，試圖拉攏心生倦意的選民。

現年80歲、尋求第4個也是最後一個總統任期的魯拉，在聖保羅州聖貝爾納多－杜坎普（Sao Bernardodo Campo）舉行的造勢活動中，訴諸自己輝煌的政治生涯。1970年代，他還是金屬工人和工會成員時，曾在這裡向大批民眾發表演說。

他搭乘直升機抵達現場，整個體育館已被勞工黨（PT）代表性的紅色旗海所淹沒。據勞工黨估計，現場聚集約4萬名民眾。

在播放歌頌魯拉政治生涯的影片，並發表相關演說後，魯拉特別提及女性選民。女性占巴西1億5800萬名選民的53%，也是他在2022年險勝的關鍵。

魯拉表示，男性必須「從小就學會，男人並不比女人優越。他們必須明白我們是平等的。」

佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）在柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）舉辦的首場造勢活動中，前總統波索納洛的存在感依然極強。多數講者先讚揚波索納洛後，才將焦點轉回佛拉維歐身上，將他定位為延續父親政治命脈的接班人。

波索納洛因2022年大選敗給魯拉後企圖發動政變而入獄，45歲的參議員佛拉維歐因此被推上競選舞台。

他將自己塑造成他那位強硬派父親的「較溫和」版本。在好萊塢電影般戲劇化配樂的背景下，他在演說中表示：「我知道我長得像他。但你很難把球王比利（Pele）的兒子拿來跟比利本人相比。」

他的政黨沒有公布現場人數，但聖保羅大學政治辯論觀察組估計，約有9000人到場，遠不及波索納洛競選期間擠滿海灘的大批人潮。

波索納洛 巴西 魯拉

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