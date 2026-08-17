印尼強震增至53死5000人撤離 餘震不斷妨礙救援

印尼有關當局今天表示，印尼東部日前發生規模7.7強震，導致道路受阻並引發山崩，迄今造成至少53人罹難、130多人受傷，其中許多人骨折，目前約有5000人逃離家園。

路透社報導，昨天侵襲印尼東部外海的強震，是這個東南亞國家自2022年西爪哇地震造成數百人罹難以來，死傷最慘重的一起地震。

根據國家災害應變總署（BNPB），在災情最嚴重的地區之一希卡縣（Sikka），已有超過3300人自行撤離，或暫時安置在一座體育館內。

一些居民受困於倒塌房屋外頭，棲身在以防水帆布搭建的臨時帳篷內，還有人在當地醫院外的帳篷內接受治療。

印尼是人口約有2.9億、幅員遼闊的群島國家，橫跨「太平洋火環帶」（Pacific Ring of Fire），這是一個構造板塊交界的地震活躍帶，經常引發地震與火山噴發。

在墨梅爾（Maumere）一座現已關閉的港口，倒塌的屋頂與牆壁碎片散落一地，居民告訴路透社，他們害怕餘震來臨。

國家災害應變總署今天表示，自主震發生以來，已記錄到近1000起餘震。在附近，數百名居民擠滿一處被指定為疏散地點的體育場。

隨著夕陽西下，居民排隊索取溫熱飲品。有些母親將衣物掛在帳篷支架上，為她們的寶寶搭起簡易搖籃。其他孩子則在外頭踢足球。

在另一個帳篷裡，67歲的薩恩（Yuvienta Saen）講述自己的不幸遭遇。當時，她在晨禱中感受到地震來臨，必須在癱瘓的丈夫與自己之間做出抉擇。

薩恩說：「他告訴我，妳快跑，我把我的命運交給上帝。」她補充說，帳篷裡缺乏乾淨用水與毯子。

救援當局官員蘇利亞曼（Suryaman）告訴路透社，目前的首要任務是清理曼加拉縣（Manggarai）、東曼加拉縣（East Manggarai）與納格克縣（Nagekeo）等重災區的瓦礫堆，以尋找可能仍受困廢墟下的人。

蘇利亞曼說，目前尚未收到失聯人口通報，但補充表示，山崩與餘震正在妨礙搜救行動。內閣秘書泰迪（Teddy Indra Wijaya）在聲明中說，已有3500多名軍警部署在當地。

印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara）今天指出，電力供應幾乎全面恢復，但有關當局仍在努力搶修配電線路。

國家災害應變總署表示，東努沙登加拉省（EastNusa Tenggara）政府已宣布進入緊急狀態，此舉讓有關當局得以動員資源與資金。