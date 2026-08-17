歐盟擬推最嚴厲制裁 擴大封殺俄羅斯實體

歐洲聯盟外交政策負責人卡拉斯告訴德國報紙，歐盟計劃在未來幾個月內大幅擴大對俄羅斯的制裁措施。

路透社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）向德國「世界報」（Die Welt）表示：「歐盟的制裁已經讓俄羅斯付出慘痛代價，使俄國的戰爭機器損失超過1兆歐元（約新台幣37兆元）。」

她說：「到了今年秋天，我將提出自開戰以來範圍最深遠廣泛的制裁清單。」

卡拉斯指出：「一旦通過，受制裁的俄羅斯實體總數將立即增加1/3。施壓行動必須持續增加，直到莫斯科當局結束這場戰爭為止。」

卡拉斯並未進一步詳細說明新一輪制裁方案的具體時間表或細節。

據法新社報導，自俄羅斯於2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，歐盟已通過21輪制裁措施。根據歐盟執委會數據，目前制裁對象已涵蓋3000名個人與實體。

歐盟7月批准的最新一輪制裁對俄國銀行業與加密貨幣網絡實施限制；不過這項方案是在成員國歷經冗長談判、部分國家對更嚴格措施提出反對後才通過的縮水版內容。