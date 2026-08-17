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應每晚殺30至40人 以色列極右部長籲恢復加薩屯墾

中央社／ 特拉維夫16日綜合外電報導

極右翼的以色列國家安全部長班格維爾表示，以色列每晚都應該在加薩殺死「30至40人」，並且也應恢復在加薩建立猶太人屯墾區。

英國「金融時報」指出，來自屯墾區、有煽動種族仇恨而遭定罪前科的班格維爾（Itamar Ben-Gvir）是以色列的極右翼，他近日在一檔播客（Podcast）節目再次語出驚人。這檔播客節目的主持人本身曾在2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列時淪為人質；這場突襲隨後引發新一輪以、哈在加薩的戰爭。

班格維爾在專訪中直言，他反對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近期縮減加薩軍事行動的決定。當前美國正努力落實總統川普去年推動的加薩和平計畫，尼坦雅胡為避免再與美方扞格而決定降低用兵力道。

班格維爾在節目裡說：「我認為我們應該每晚執行30到40起定點清除（精準暗殺），目標也不應局限於眼前具威脅者。那裡有些人根本不配活著……他們甚至不是人。」

班格維爾還呼籲重啟加薩走廊的猶太屯墾區，表示他眼中的未來是「整個加薩」皆歸以色列所有，並重申巴勒斯坦人應「遷出」加薩。

班格維爾說：「我設想的屯墾區不只限於格許卡提夫（Gush Katif,以色列官方已於2005年拆除的屯墾區），而是要遍布全加薩，同時鼓勵巴勒斯坦人遷出，越多越好；至於恐怖分子就根本沒有遷離這條路，就該一個個把他們就地正法。」

根據以色列官方統計，哈瑪斯在2023年10月7日的突襲中殺害1200人，並將250多名人質擄往加薩。以色列隨後發動猛烈攻擊，巴勒斯坦官員指出，以軍在加薩造成逾7.3萬人喪生，並引發嚴重的人道災難。

以軍在加薩戰爭引發國際社會強烈撻伐。過去兩年來，從聯合國的委員會、國際人權組織到研究種族滅絕的學者，已有越來越多機構指控以色列在加薩犯下種族滅絕罪。

掌管以色列警政與監獄系統的班格維爾向來以極端立場著稱，這番發言只是他連串煽動性言論的最新一例。

他所領導的反阿拉伯極端民族主義政黨「猶太力量黨」（Jewish Power）就曾力推一項爭議法案，主張對涉及恐怖主義殺害以色列人的巴勒斯坦人判處死刑，但在相同情況下殺害巴勒斯坦人的以色列人則可免於死刑。

以色列 加薩 哈瑪斯

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