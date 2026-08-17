教宗良十四世：應結束對約旦河西岸巴勒斯坦人暴力

路透社報導，最近激進以色列定居者封鎖約旦河西岸古斯拉村（Qusra），並且攻擊事件有增加現象。教宗良十四世今天呼籲，應停止在西岸占領區對巴勒斯坦人施加暴力。

人權團體指出，以色列定居者最近包圍當地民家、切斷水電後，並試圖進一步奪取土地，企圖壓制巴勒斯坦人盼在西岸建立國家的想望。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）表示：「我再次呼籲，應停止一再重演對西岸巴勒斯坦百姓的暴力行為。」教宗並未具體提及相關衝突或襲擊事件。

教宗在羅馬近郊岡多福堡（Castel Gandolfo）住所舉行午間祈禱後表示：「我迫切請求國際社會採取行動，推動兩國方案，以實現公正且持久的和平。」

梵蒂岡長期支持巴勒斯坦建國理念，這項主張已獲得聯合國193個成員國中的150國承認，巴勒斯坦領土應涵蓋「1967年以來遭以色列占領的巴勒斯坦領土」，即加薩走廊（Gaza Strip）、約旦河西岸以及東耶路撒冷（East Jerusalem）。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的右翼執政聯盟一向力推約旦河西岸大規模屯墾定居；以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）更直言，屯墾計畫目的在徹底埋葬巴勒斯坦建國的主張。