中國駐英巨型使館建案 居民盼新首相柏南接見溝通

中國政府計畫在倫敦興建歐洲境內規模最大的大使館，引發周邊居民反對，擔憂中方將濫用地主權力和外交特權，將居民強行驅離住地。居民期待新任英國首相、標榜貼近民意的柏南能接見他們，傾聽居民關切並相應採取行動。

為保衛自身權益，居民成立「皇家鑄幣廠舊址居民協會」（RMCRA），奈格特（Mark Nygate）目前是財務長，並在記者會和抗議行動承擔發言人角色。

奈格特近日接受中央社採訪時提到，居民感到被自己國家的政府犧牲，權益未受正視。與中國官方纏鬥之際，居民必須同時與英國政府搏鬥，而與這兩頭巨獸的交涉管道如今幾乎只剩下法院。

2018年，在居民未獲充分告知的情況下，中國政府買下與英國歷史地標「倫敦塔」（Tower of London）城堡建築群隔道相望的皇家鑄幣廠舊址（Royal MintCourt）大片土地，擬興建巨型新使館。

除了選址被指有「宣揚國威」的意味，且緊鄰敏感電信基礎設施引發安全疑慮，新使館的規模和空間設計也遭質疑恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓的巨型基地。

使館預定地周邊有約100戶社會住宅。依據英格蘭土地制度，多年來，這100戶民眾名義上的地主是英國君主。然而，在英國皇家財產局（CrownEstate）2010年出售土地、2018年中國政府向英國不動產開發商買下土地後，中國政府成為100戶英國民眾的地主，有權規範如何使用土地。

居民持續擔憂，中方未來恐藉故將他們驅離。奈格特說，中國官方迄今未曾就不驅逐民眾、保障居民居住安全做出明確承諾，且無論是中國或英國政府，皆未提供居民實質補償措施。

奈格特告訴中央社，中方官員在使館建案爭議初期，曾較積極與居民接觸，但整個過程比較像是在「走流程」，中方就算聽取了居民意見，也未必「聽進去」。

中方代表曾試圖說服居民接受中方立場、停止抗爭，但歷經數回合交涉後，奈格特說，「我們的唯一收穫是，中方提議，一旦大使館落成，周邊居民可以參加使館開設的太極拳課程」。

除了擔憂未來遭地主中國政府驅離住地，居民們也擔心使館成為恐怖攻擊目標、波及民眾，以及隱私和人身安全無端遭侵犯。

此外，使館的外交特權意味英方對中方行為的約束力將十分受限。

英國政府今年1月核准中國巨型使館建案後，RMCRA與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）協力發動司法覆核（Judicial Review）程序，試圖循司法途徑推翻英國政府裁決。

7月底，英國高等法院駁回司法覆核案，RMCRA和IPAC誓言「奮戰到底」，將提起上訴，由位階更高的上訴法院審理。為支應司法行動衍生的可觀費用，RMCRA在網路發起群眾募資。

IPAC串聯全球45個國家與跨國區域議會，目前總計超過320名議員加入，以對北京立場強硬著稱。

英國政府為中國巨型使館建案開綠燈，期間曾有中國國家主席習近平直接介入：2024年8月，習近平首次與時任英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話時，即對建案進度表示關切，足見中方對此案的重視。

此外，使館建案推動初期，現任中國駐英大使鄭澤光曾以外交部副部長身分訪英，處理相關事務。他隨後在2021年由副部長轉任駐英大使。

今年7月就任的英國首相柏南（Andy Burnham）標榜以廣大一般民眾的利益為優先要務，8月更啟動巡迴英國各地「走透透」，以了解地方基層民意，誓言解決長期被中央忽視的問題，並下放更多財政資源與行政權力給地方政府。

奈格特說，他期待柏南能與居民見上一面、傾聽他們的心聲，並重新審視使館建案有關資訊，「或許他（柏南）將因此有所行動」。