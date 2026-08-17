聽新聞
0:00 / 0:00
川普下令縮減美韓軍演 透露曾邀抗伊朗遭南韓回絕
美國總統川普指示五角大廈大幅縮減與南韓的聯合軍演規模，並提及南韓拒絕參與對抗伊朗的行動，但南韓國防部今天表示，美韓聯合軍演將照常舉行。
法新社報導，針對川普在社群媒體上的發文，南韓國防部發言人透過簡短的聲明表示：「我們將依照先前的通知與既定行程進行。」
川普昨天在社群媒體發文指出，他已指示五角大廈大幅縮減與南韓的聯合軍事演習規模，並在文中提及首爾當局拒絕參與針對伊朗的行動。
根據路透社報導，在演習預定展開的數小時前，川普在他的「真實社群」（Truth Social）發文表示，儘管現在要完全取消演習為時已晚，但他對美國先前同意參與感到「不滿」。
一年一度的「乙支自由護盾」（Ulchi FreedomShield）聯合軍演預定於8月17日至27日登場，約有1萬8000名南韓軍方人員參與。
官員上週指出，這場演習預計涵蓋反無人機行動、GPS訊號干擾應對及網路攻擊防禦，以因應北韓不斷提升的作戰能力。
川普在社群媒體貼文中，也提及他與北韓領導人金正恩的「良好關係」。
川普寫道：「這些演習不僅所費不貲…而且向一個只要在川普擔任總統期間就毫無威脅且保持尊重的國家，釋放出完全不恰當且具敵意的訊號。」
他也提及南韓在美以與伊朗衝突上的立場。
川普寫道：「雖然有些無關（？），但我最近詢問南韓總統是否願意加入我們，推動伊朗伊斯蘭共和國的非核化，他們卻回說：『不用了，謝謝！』」
白宮並未立即回應針對川普縮減軍演要求的置評請求；五角大廈也未立即做出回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。