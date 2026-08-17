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川普下令縮減美韓軍演 透露曾邀抗伊朗遭南韓回絕

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

美國總統川普指示五角大廈大幅縮減與南韓的聯合軍演規模，並提及南韓拒絕參與對抗伊朗的行動，但南韓國防部今天表示，美韓聯合軍演將照常舉行。

法新社報導，針對川普在社群媒體上的發文，南韓國防部發言人透過簡短的聲明表示：「我們將依照先前的通知與既定行程進行。」

川普昨天在社群媒體發文指出，他已指示五角大廈大幅縮減與南韓的聯合軍事演習規模，並在文中提及首爾當局拒絕參與針對伊朗的行動。

根據路透社報導，在演習預定展開的數小時前，川普在他的「真實社群」（Truth Social）發文表示，儘管現在要完全取消演習為時已晚，但他對美國先前同意參與感到「不滿」。

一年一度的「乙支自由護盾」（Ulchi FreedomShield）聯合軍演預定於8月17日至27日登場，約有1萬8000名南韓軍方人員參與。

官員上週指出，這場演習預計涵蓋反無人機行動、GPS訊號干擾應對及網路攻擊防禦，以因應北韓不斷提升的作戰能力。

川普在社群媒體貼文中，也提及他與北韓領導人金正恩的「良好關係」。

川普寫道：「這些演習不僅所費不貲…而且向一個只要在川普擔任總統期間就毫無威脅且保持尊重的國家，釋放出完全不恰當且具敵意的訊號。」

他也提及南韓在美以與伊朗衝突上的立場。

川普寫道：「雖然有些無關（？），但我最近詢問南韓總統是否願意加入我們，推動伊朗伊斯蘭共和國的非核化，他們卻回說：『不用了，謝謝！』」

白宮並未立即回應針對川普縮減軍演要求的置評請求；五角大廈也未立即做出回應。

美韓 南韓 伊朗

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