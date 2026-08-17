美擬再制裁巴西最高法院法官 兩國關係恐陷數十年低谷

英國「金融時報」今天引述知情人士說，美國政府考慮對巴西最高法院法官莫瑞斯祭出新制裁。隨著兩國在貿易和政治等議題上持續緊張，兩國關係恐跌至數十年來最低點。

路透社引述金融時報報導，美國去年7月曾依據「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act）制裁莫瑞斯（Alexandre de Moraes），以懲罰他審理導致波索納洛因2022年連任失利後涉嫌發動政變而被定罪入獄的案件，後來撤銷相關措施。

華府再次將焦點放在莫瑞斯身上，恐會加深美國與巴西政府在貿易和政治議題上的分歧，這些爭端已為這個拉丁美洲最大民主國家即將舉行的選舉蒙上陰影。

一名要求匿名的知情人士透露，近期一起引發巴西新聞自由爭議的案件，成了美國重新關注莫瑞斯的部分原因。

莫瑞斯批准警方對一名記者和兩名被指提供消息的人士採取突襲搜查行動，以調查媒體對另一名最高法院法官和其家人的報導。

莫瑞斯主張，相關資訊是以非法方式取得並公開，對該法官的家人安全構成威脅。

美國國務院和白宮並未回應置評要求，巴西最高法院也未立即回覆記者詢問。

莫瑞斯在巴西是一名極具影響力且備受爭議的人物。幾年前，他曾與馬斯克（Elon Musk）公開交鋒，並一度封鎖這名億萬富豪旗下的社群平台X在巴西的服務，因此在全球聲名大噪。

支持者認為，莫瑞斯協助抵禦假訊息浪潮，保護巴西民主，但包括川普政府在內的批評者則認為，他侵害了言論自由。

另一名知情人士表示，美國政府正在考慮重新實施相關制裁措施，包括凍結其在美國境內的資產，並禁止美國企業及個人與受制裁對象進行商業往來。

這名人士說，相關決定涉及「許多因素」，包括對權力長期遭濫用的疑慮，而突襲搜查記者案只是最新一起事件，他還說，「這些疑慮從未消失」。

目前尚不清楚美國是否及何時會做出決定，但任何這類舉措都將進一步加劇美洲兩個人口最多國家之間針鋒相對的局面。