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希臘度假島野火釀2死 逾570人緊急撤離

中央社／ 雅典16日綜合外電報導
雅典附近沙拉米斯島（Salamis），消防員正在撲滅一場野火。 法新社
雅典附近沙拉米斯島（Salamis），消防員正在撲滅一場野火。 法新社

希臘消防局表示，雅典附近沙拉米斯島（Salamis）今天連續發生兩起火災，造成2人身亡，數百名假日遊客緊急撤離。

消防局發言人向法新社證實，「在沙拉米斯島南部的佩里斯特利亞（Peristeria）海灘區發現兩具遺體」。

一名海巡隊女發言人向法新社表示：「超過570人由巡邏艇及其他船隻撤離。」

消防局通訊主任瓦特拉科亞尼斯（VassilisVathrakogiannis）表示，這兩起大火分別發生於佩里斯特利亞與接近塞利尼亞（Selinia）海灘，起火時間僅相隔20分鐘，這兩處分別是島上南部、東部著名的景點。

瓦特拉科亞尼斯對當地電視台表示，罹難兩人據信是一對高齡夫婦，來不及等到消防人員抵達便已喪生。

他表示，當時風速高達每小時61公里，火勢「僅7分鐘就迅速蔓延開來」。

官方雅典通訊社（ANA）報導，有9人因燒燙傷需接受治療。

今天數百名遊客從雅典搭船，前往島上海灘享受晴朗週末，沒料到因為大火，民防部連續發布了4道撤離令。

除了希臘的野火，歐洲多地也正歷經由乾旱、高溫引發的一連串森林大火，科學家認為這與氣候變遷有關。

希臘 野火 雅典

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